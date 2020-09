Lola Indigo: "Mis músicos, mis bailarines, mis técnicos y toda mi gente se está muriendo del asco y tal vez del hambre"

Hablamos con Lola Indigo sobre sus últimos lanzamientos y sus próximos proyectos. Pero no podíamos dejar de preguntarle cómo está viviendo esta dura situación actual que tanto está afectando al mundo d la cultura y el espectáculo.

La artista explicó que está muy triste por haber tenido que cancelar su concierto en el Wizink Center de Madrid: "Espero que la situación mejore. Porque yo estoy muy triste con mi concierto en el Wizink. Es una cosa que a mi me causaba mucha impotencia, porque era mi primera vez en solitario".

Pero más allá de este concierto, Mimi quiere dejar claro toda la cantidad de gente que está detrás de un artista y de sus conciertos: "Además lo que me toca los cojones es que cuando yo hago algún tipo de comentario de estas actitudes, ya viene el típico ignorante de turno a decirme 'es que porque tú dejes de hacer cuatro conciertos no vamos a dejar de ir a ver..' Es que no es eso", explica.

"Yo soy artista y tengo mi trabajo. y puedo hacer streaming, puedo hacer tele, puedo trabajar con marcas y puedo hacer otras cosas. Pero es que mis músicos, mis bailarines, mis técnicos y toda mi gente se está muriendo del asco y a lo mejor del hambre", añade.

"Estoy muy cansada de que la gente se piense que la industria musical somos solo los cuatro artistas que somos 'estrellitas' y que estamos en frente de los carteles", continúa.

"Tenemos que ayudar al sector como sea. Y que por otro lado tengamos gente haciendo promociones de mierda, intentando pisar lo que tantos promotores han intentado prevenir, con espaciar los conciertos, con usar todas las medidas de seguridad, la pasta que se han dejado en cuidarlo todo, para que todo el mundo este bien para que tú ahora vengas a pisarnos el trabajo, pues la verdad es que estoy muy enfadada", concluye la artista.