Lola Indigo: "Mi próximo tema es el más verdadero que he hecho, sale escupido del corazón"

Hace un par de semanas Lola Indigo lanzó Santería, una canción que supone el cierre de la trilogía 'Mujer Bruja' y 'Maldición'. Para esta canción, tenía muy claro que quería tener a Danna Paola y Denise Rosenthal, tal como le explica a nuestra compañera Cristina Merino:

"Danna y Denise son dos pedazo de mujeres super fuertes y creo que la canción iba mucho de eso. Del poder, de 'se acabó tu dinastía, no soy emperadora pero la corona es mía'. Tenía que ser gente con mucho poder y que lo defienda."

Sobre la composición, Mimi explica que ella les explicó su idea, los coros y que luego Danna y Denise escribieron sus partes: "Fue muy mágico todo lo que escribieron. 'Eres mi muñeco y te haré vudú, hoy ardo en fuego por tu actitud', y de Denise también. Creo que todo fluyó tan naturalmente porque son muy 'brujas' también".

En el videoclip cada una de ellas interpreta un elemento, Danna Paola es el fuego, Denise es el aire y Lola Indigo es el agua: "Escogí el agua por La Alhambra. El agua es vida, es madre, es fertilidad y yo soy muy todo eso. Muchas veces me siento así, como que riego caminos porque mi equipo son mi familia y siempre estoy como en modo madre".

Como siempre, le da muchísima importancia a sus bailarinas, a las que siempre tienen presente y en el caso de Santería representan el cuarto elemento, la tierra. Sobre si ellas participan en el proceso de composición más allá del creativo y la puesta en escena, Mimi nos lo explica: "Ellas no están en la composición pero siempre son las primeras en escucharlo todo. Y van opinando, tienen su favorita, y 'Santería' ha sido favorita durante mucho tiempo".

NUEVO DISCO

Este verano, durante su concierto en Starlite Marbella anunció que estaba preparando "un disquito" y presentó uno de sus nuevos temas en directo, 'Play-Stop'.

Le preguntamos si 'Santería' irá incluida en este álbum, y aunque no descarta que aparezca como un bonus track, tiene otros planes para este tema: "Estaba pensando en sacar una edición vinilo solamente de 'Santería' y de 'Luna' para Navidad. Porque son dos canciones que no han sido editadas en físico y así cerrar esta etapa".

Pero antes de Navidad tendremos otro tema de nuevo de Lola Indigo: "Es lo más especial que he hecho y es lo más verdadero emocionalmente porque sale escupido del corazón y es demasiado duro para mi de explicar. Entonces es mejor sacar la canción y no decir nada más.Creo que va a ser muy bonito porque mucha gente se va a sentir muy identificada con la historia"

'HIGH REMIX'

Otro reciente lanzamiento de Lola Indigo es su participación en High Remix, de María Becerra al que también se ha sumado Tini.

Esta colaboración es muy especial porque Mimi descubrió a María en Spotify, y le llamó mucho la atención: "A mi siempre me ha gustado mucho las chicas que hacen R&B y escuché una canción que ella tiene que se llama 'Dime como hago', entre otras cosas porque se la dedicaba a una chica y me pareció lo más", explica.

"Le escribí por Insta para decirle que me encantaba lo que hacía y poco después sacó 'High'. Me flipó 'High' y durante la cuarentena le escribí y le dije 'Oye María, si algún día piensas hacer el remix estoy a full, ya tengo las barras escritas y todo, se perfectamente lo que quiero decir y me encantaría que contases conmigo'".

¡Y el resultado es el temazo que ya conocemos!

SORORIDAD Y EMPODERAMIENTO

Hablando de estas colaboraciones, Lola Indigo asegura que es el resultado de "una sororidad y un compañerismo impresionante".

Y gracias a este compañerismo y este apoyo poco a poco se van rompiendo algunos roles en la industria con una nueva generación de artistas femeninas que son un referentes para los más jóvenes.

"Me hace feliz que una madre me diga que su hija canta "la reina de la baraja soy yo", 'yo ya no quiero ná', 'estaba notando que pensabas que bailaba para ti, pero no es así'.. Y yo flipaba porque si yo fuera madre me encantaría que mi hija cantara eso", nos explica.