Loreen conquista Barcelona con su concierto por el Orgullo LGTBIQ+

Loreen es un icono eurovisivo. La cantante sueca hizo historia este 2023 después de convertirse en la segunda persona que ha conseguido vencer en este certamen en dos ocasiones distintas. La sueca brilló en Liverpool con Tattoo y logró su segunda victoria tras ser campeona en 2012 con Euphoria.

Como parte de su gira, ha visitado Barcelona este viernes y ha dado un concierto en elOrgullo LGTBIQ+ante un público masivo que ha disfrutado mucho con su show y en el que no solo ha interpretado sus dos canciones de Eurovisión. Pero sin duda Tattoo y Euphoria han sido el plato fuerte de la noche.

Los temazos de Loreen en su concierto en Barcelona

Loreen ha lucido un increíble vestido negro con apertura en la pierna izquierda y unas largas botas del mismo color. Ha estado muy enérgica durante todo el concierto y no ha dejado de dirigirse al público y a pedirles que bailaran mucho y disfrutaran mucho con ella.Jupiter drive, Paper light revisited, My heart is refusing me o Body han sido algunos de los clásicos con los que nos ha sorprendido.

Loreen ha demostrado que se merecía con creces ser la vencedora de Eurovisión 2023. Este sábado se subirán al escenario del Orgullo de Barcelona otros artistas como Rosa López, WRS, Eleni Foureira o Paulina Rubio.