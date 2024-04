Love of Lesbian y Rigoberta Bandini sucumben a la 'Contradicción', primer adelanto del disco 'Ejército de Salvación'

Vuelven los lesbianos.

La banda ha puesto la maquinaria en marcha de cara a presentar su nuevo disco. Este viernes lanzan el primer single, Contradicción, una colaboración con Rigoberta Bandini (Paula Ribó) que desgranaron un día antes en una presentación exclusiva para medios en The Music Station.

"Con Paula fue muy fácil trabajar. Empezó a hacer tomas y decíamos 'hostia, está demasiado emocionada, con demasiado dramatismo. Le dijimos que lo aflojase y en seguida lo consiguió. No es fácil para un artista cambiar así de rápido el colorido", reconocía Santi Balmes sobre una canción que le presentó hace ya un año y medio en casa de ella.

El tema, conformado con más sintes y sin tanta producción de instrumentos de guitarra, es pura contradicción. Los ritmos vitalistas contrastan con una letra puteadora, de las que tocan tierra, porque al final estamos hablando de una canción de Love of Lesbian. "No sé, la autoayuda no sé, si me va a venir bien o irá a peor", canta Santi Balmes a la vez que añade guiños al macroturismo de crucero que se está deteriorando la ciudad de Barcelona, la salud mental y las peligrosas pseudoterapias que embaucan al más débil. "Qué sé yo, a veces el que pierde gana algo mejor", suspira, aliviado.

Ejército de Salvación será muy diferente a Viaje Épico Hacia la Nada (2021), que llegó en pandemia con un aura trascendental, una bruma espesa que ahora se disipa con un álbum luminoso. No será algo superficial ni banal, pero sí despertará un mundo colorista que compartirán con varios compañeros de profesión.

La de Rigoberta Bandini es solo la primera de al menos tres colaboraciones, tres artistas que han querido formar parte de una cuadrilla que lleva 25 años junta sobre los escenarios. "El disco es un poquito ese lugar en el que te atrincheras con tus amigos, con la gente que te encuentras y que son tu comando", reconocía Balmes.

El de Barcelona ha escrito para este álbum letras tan profundas y sinceras que hasta sus propios compañeros se han sentido interpelados. "Cuando escuché alguna cosa dije 'joder, podías habérmelo dicho a mí", contaba Julián Saldarriaga. Esa hermandad incuestionable se volverá tangible en un futuro tema que promete convertirse en uno de los más coreados en directo, una celebración de la amistad que se volverá himno de familias y camarillas. Las novedades lesbianas irán llegando poco a poco.