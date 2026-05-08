La La Love You se adelanta al lanzamiento de su nuevo disco con 'Alguien ha boicoteado el ponche'
El 29 de mayo llega por fin ¿Por qué me miráis así?, el nuevo disco de La La Love You, que ha decidido adelantarse al estreno con el lanzamiento de Alguien ha boicoteado el ponche. Los madrileños estrenan este viernes el sexto single del álbum, con un tracklist de 12 temas. ¡No te lo pierdas!
La La Love You se prepara para el estreno de ¿Por qué me miráis así?, su nuevo disco que llegará el 29 de mayo.
Los madrileños cuentan los días para el lanzamiento y, para abrir boca, han decidido publicar este viernes Alguien ha boicoteado el ponche, el sexto single del álbum que han adelantado en plataformas.
La banda se va de fiesta en esta canción de ritmo pegadizo y bailable con arreglos electrónicos que desprende el espíritu ecléctico y arriesgado que empapa el disco, sin dejar de lado el característico estilo y lenguaje del grupo.
Mía Berlín y Roberto Amor interpretan el tema que viene acompañado de un videoclip que sigue la estética de la portada del álbum, obra del ilustrador Joel Abad.
Alguien ha boicoteado el ponche es el sexto adelanto del disco después de Una boda en Las Vegas, No se te puede dejar nada, La mitad de la mitad, Las medusas no tienen corazón (con Monsieur Periné) y El hombre del tiempo (con Álvaro de Luna).
Letra de ¡Alguien ha boicoteado el ponche! de La La Love You[Mía Berlín]
Ey cariño eres solo un niño no recuerdo haberte invitado a nuestra fiesta
No recuerdo haberte invitado a nuestra fiesta
[Roberto Amor]
Boom!! Nos han cerrado en la cara y no hemos dicho ni mu
Nos miran por encima piensan que son muy cool
Colémonos al patio cuando baje la luz
Esa es la actitud, mira a esas chicas
Beben Martini en la piscina en bikini
Me cuelo como houdini gritando
Rapapapapapum
Nos vamos camuflando entre la multitud
Y ya verás tú, y ya verás
El ponche tiene otro sabor
Voy a quitar tu musicón
En medio de la confusión
Voy arruinar tu fiesta hasta el final
Oh no, nos colamos en tu casa
Parararara pa, parararara pa
Oh no esta fiesta no descansa
Parararara pa, parararara pa
Parararara pa, parararara pa
Parararara pa, parararara pa
[Mía Berlín]
Ey cariño eres solo un niño no recuerdo haberte invitado a nuestra fiesta
[David Merino]
Mucha gente en el salón
Suena a alto reggaeton
Dj porfa cámbialo las chicas se desmadran
Beben Martini en la piscina en bikini
Me cuelo como houdini gritando
Rapapapapapum
[Roberto Amor]
El ponche tiene otro sabor
Voy a quitar tu musicón
En medio de la confusión
Voy arruinar tu fiesta hasta el final
Oh no, nos colamos en tu casa
Parararara pa, parararara pa
Oh no esta fiesta no descansa
Parararara pa, parararara pa
Parararara pa, parararara pa
Parararara pa, parararara pa
[Mía Berlín]
Espera, espera, espera, espera
¿Si tú no estás pinchando ahora?
¿Quién está pinchando?
Sube, sube
Ajá
Parararara pa, parararara pa
Sube, sube
Ajá
Parararara pa, parararara pa
Beben Martini en la piscina en bikini
Me cuelo como houdini gritando
Sube, sube
Ajá
Parararara pa, parararara pa