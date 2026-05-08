La La Love You se adelanta al lanzamiento de su nuevo disco con 'Alguien ha boicoteado el ponche'

La La Love You se prepara para el estreno de ¿Por qué me miráis así?, su nuevo disco que llegará el 29 de mayo.

Los madrileños cuentan los días para el lanzamiento y, para abrir boca, han decidido publicar este viernes Alguien ha boicoteado el ponche, el sexto single del álbum que han adelantado en plataformas.

La banda se va de fiesta en esta canción de ritmo pegadizo y bailable con arreglos electrónicos que desprende el espíritu ecléctico y arriesgado que empapa el disco, sin dejar de lado el característico estilo y lenguaje del grupo.

Mía Berlín y Roberto Amor interpretan el tema que viene acompañado de un videoclip que sigue la estética de la portada del álbum, obra del ilustrador Joel Abad.

Alguien ha boicoteado el ponche es el sexto adelanto del disco después de Una boda en Las Vegas, No se te puede dejar nada, La mitad de la mitad, Las medusas no tienen corazón (con Monsieur Periné) y El hombre del tiempo (con Álvaro de Luna).

Letra de ¡Alguien ha boicoteado el ponche! de La La Love You

[Mía Berlín]

Ey cariño eres solo un niño no recuerdo haberte invitado a nuestra fiesta

No recuerdo haberte invitado a nuestra fiesta

[Roberto Amor]

Boom!! Nos han cerrado en la cara y no hemos dicho ni mu

Nos miran por encima piensan que son muy cool

Colémonos al patio cuando baje la luz

Esa es la actitud, mira a esas chicas

Beben Martini en la piscina en bikini

Me cuelo como houdini gritando

Rapapapapapum

Nos vamos camuflando entre la multitud

Y ya verás tú, y ya verás

El ponche tiene otro sabor

Voy a quitar tu musicón

En medio de la confusión

Voy arruinar tu fiesta hasta el final

Oh no, nos colamos en tu casa

Parararara pa, parararara pa

Oh no esta fiesta no descansa

Parararara pa, parararara pa

Parararara pa, parararara pa

Parararara pa, parararara pa

[Mía Berlín]

Ey cariño eres solo un niño no recuerdo haberte invitado a nuestra fiesta

[David Merino]

Mucha gente en el salón

Suena a alto reggaeton

Dj porfa cámbialo las chicas se desmadran

Beben Martini en la piscina en bikini

Me cuelo como houdini gritando

Rapapapapapum

[Roberto Amor]

El ponche tiene otro sabor

Voy a quitar tu musicón

En medio de la confusión

Voy arruinar tu fiesta hasta el final

Oh no, nos colamos en tu casa

Parararara pa, parararara pa

Oh no esta fiesta no descansa

Parararara pa, parararara pa

Parararara pa, parararara pa

Parararara pa, parararara pa

[Mía Berlín]

Espera, espera, espera, espera

¿Si tú no estás pinchando ahora?

¿Quién está pinchando?

Sube, sube

Ajá

Parararara pa, parararara pa

Sube, sube

Ajá

Parararara pa, parararara pa

Beben Martini en la piscina en bikini

Me cuelo como houdini gritando

Sube, sube

Ajá

Parararara pa, parararara pa