La La Love You sorprende con '¡Alguien ha boicoteado el ponche!', sexto adelanto de su nuevo disco

Los cuatro integrantes de La La Love You. | Subterfuge Records

¿Por qué me miras así? llega con un regalo de de última hora.

La La Love You ha decidido sorprendernos y, tras hacer oficial la fecha de lanzamiento del álbum, la banda ha decidido adelantar otra canción de su próximo trabajo.

Este viernes 8 de mayo publicarán ¡Alguien ha boicoteado el ponche!, el sexto adelanto del disco.

Los madrileños han sorprendido este martes a sus seguidores al anunciar en redes este lanzamiento junto a la imagen del single, que sigue la estética de la portada del álbum.

¡Alguien ha boicoteado el ponche! es la sexta canción de ¿Por qué me miras así? que podremos escuchar antes del lanzamiento junto a Una boda en Las Vegas, No se te puede dejar nada, La mitad de la mitad, Las medusas no tienen corazón (con Monsieur Periné) y El hombre del tiempo (con Álvaro de Luna).

Cara A

1. Intro

2. XXXXX

3. XXXXX

4. Una boda en Las Vegas

5. XXXXX

6. No se te puede dejar nada

Cara B

1. La mitad de la mitad

2. Las medusas no tienen corazón (con Monsieur Periné)

3. XXXXX

4. XXXXX

5. El hombre del tiempo (con Álvaro de Luna)

6. XXXXX