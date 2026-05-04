La La Love You pone fecha de estreno y revela algunas canciones de '¿Por qué me miráis así?', su nuevo álbum

La La Love You promete ponerle nueva música al verano de 2026 con el estreno de su nuevo disco, ¿Por qué me miráis así? , un proyecto formado por 12 canciones entre las que se encuentran sus colaboraciones con artistas como Álvaro de Luna y Monsieur Periné que llega el 29 de mayo.

¡Tenemos nuevo disco deLa La Love You!

La banda ya lo ha hecho oficial: será el viernes 29 de mayo cuando estrenen su nuevo álbum, ¿Por qué me miráis así?, un proyecto cargado de temas nuevo y otros que ya has bailado tanto en sus conciertos como en cualquier fiesta. Y su portada es de lo más reveladora: una historia de ciencia ficción del o más colorida se apodera de la esencia de los músicos.

El álbum recopila éxitos como La mitad de la mitad y Una boda en Las Vegas, y para celebrar su estreno al grupo le esperan unos meses cargados de conciertos tanto en España —en festivales como el FIB en Benicàssim y el Cruïlla en Barcelona— como al otro lado del charco, con un gran show en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Y qué mejor manera de anunciar el estreno de ¿Por qué me miráis así? que con un recopilatorio en blanco y negro que nos adentra en el universo 'sobrenatural' del nuevo trabajo del grupo, que ha enloquecido a todos los seguidores de La La Love You.

Colaboraciones y otras canciones inéditas

Aunque el grupo formado por Roberto Amor, David Merino, Mía Berlín y Óscar Hoyos quiere guardar el misterio hasta el estreno, ya conocemos algunas canciones que formarán parte de su nuevo proyecto, que en total estará compuesto por 12 pistas:

Cara A

1. Intro

2. XXXXX

3. XXXXX

4. Una boda en Las Vegas

5. XXXXX

6. No se te puede dejar nada

Cara B