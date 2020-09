Luis Fonsi reflexiona sobre la diversidad en la belleza femenina en ‘Perfecta’ junto con Farruko

Luis Fonsi inicia una nueva etapa en su trayectoria y lanza 'Perfecta', una colaboración junto con Farruko. Se trata del primer adelanto del próximo álbum del puertorriqueño, que será el décimo disco de su carrera.

Con esta canción, los artistas hablan sobre la mujer, la diversidad y la atracción, y así lo vemos en el videoclip, grabado en Miami, donde ambos aparecen cantando rodeados de diferentes chicas, cada una mostrando su belleza.

'Perfecta' está influenciado por los géneros pop, urbano y reggae, y ha sido compuesta por Luis Fonsi y Farruko, bajo la producción de Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

LETRA DE 'PERFECTA' DE LUIS FONSI Y FARRUKO

Aaaaaay!

Otra vez sentado aquí en la esquina donde no me ves Será que otro tequila ayudará esta vez

Será que voy a hablarte o pasará otra vez la misma estupidez Bailando frente a mí en cámara lenta ey

Sonando una canción de los noventa Y antes de que me arrepienta

Quiero decírtelo en secreto con una canción

No estoy borracho lo prometo, pero tú eres perfecta Tu eres perfecta

Pero no te has dado cuenta

Quiero decírtelo de frente sin explicación

El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta

Prya ya Farru

Con la nota que tengo siento que te estoy viendo veinte veinte La visión perfecta bebecita tú a mí me dañas la mente

Tú eres una abusadora cuando lo meneas tú me enamoras quiero que me hagas la batidora Y lo que vaya a ser vamos a hacerlo ahora

Y dale lento métele violento guáyame sin miedo y dale movimiento Déjame sentirte pégame tu cuerpo

Y cuando tú te doblas que rico te siento

Y me voy a dar otro trago a ver

Pa’ ver si yo estoy viendo bien

Porque cada vez que te miro más ricota tú te vez (x2) Fa rru

Quiero decírtelo en secreto con una canción

No estoy borracho lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta pero no te has dado cuenta

Quiero decírtelo de frente sin explicación

El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta

Farru

Un shot dos shots tres shots Un poco de sal limón y tequila

Móntate en mi nota baby vacila

Está saliendo el sol y no se acaba la pila Y aquí salimos rulay

Andamos con la nota prendida en high

Y ya quiero darte rapapapai

Quiero que sepas que me gustas girl Después de aquí dime que vamos a hacer Yo te quiero comer tú estás a otro nivel Pa’ mi tú estás perfecta mujer

Quiero que sepas lo que siento con esta canción

Y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta perfecta perfecta baby

Quiero decírtelo de frente sin explicación

El amor llega de repente y es que tú eres perfecta tú eres perfecta para mi corazón

Luis Fonsi

Báilalo báilalo

Lanza Farru farru ruuuu

Tú eres perfecta

Para mi corazón