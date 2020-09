Rosalía brilla en 'Relación Remix' con J Balvin, Sech y Farruko, mientras Daddy Yankee se lleva la polémica

Tan solo unas horas después de que Sech lanzara la noticia de que Rosalía, J Balvin, Daddy Yankee y Farruko se unían a él en 'Relación Remix', ya podemos disfrutar del tema completo y de su videoclip.

Tal como confirmaban los que habían podido escuchar esta canción en primicia, la gran sorpresa de este remix es Rosalía, quién le da una vuelta al tema hablando desde el otro lado, como la mujer a la que no han sabido valorar. Desde que se ha estrenado el tema, la catalana es tendencia en Twitter con el hashtag #RosaliaRelacionRemix.

Lo hace en una línea similar a El Mal Querer, su disco conceptual que se centraba en una mujer maltratada y su posterior empoderamiento: "Si llevo tantas cadenas no es pa’ que nadie me amarre ​/ No dejo que nadie a mí el cora me desgarre /Tú estás jugando con una jugadora / La que pisa fuerte, la matadora".

Este rap es la réplica a la parte de Daddy Yankee, que ha sido duramente criticada en redes sociales por una frase en concreto: "A ella le gusta el maltrato, pero no el que tú le dabas".

Esta frase ya estaba en la versión original de Sech pero ha vuelto a causar una fuerte polémica. Mientras a muchos usuarios no les parece una frase adecuada, al igual que "gracias al maltrato se puso bella", otros defienden que se trata de una canción de empoderamiento femenino.

Por su parte, J Balvin y Farruko aportan su estilo personal al tema que, sin grandes novedades, completan una de las colaboraciones del año.

LETRA 'RELACIÓN REMIX', DE SECH, ROSALÍA, J BALVIN, DADDY YANKEE Y FARRUKO

Ahora todo cambió, le toca a ella

Latino Gang

Ayer la vi perreando solita (Welcome to the Remix)

Se ve má​s bonita

Ahora que no está con ese man

Que la felicidad como ropa se la quita

Que yo siempre estaba cuando tú no estabas

Fue tanto dolor que ya no me mataba

Poco a poco ya no te necesitaba

Y yo sonreía mientras lo enrolaba

Y tú,

Diciendo que fue falta de actitud

Pero en esta relación hice más que tú, yeah

Y en un estado te mando a decir que ​(Da-ddy Yan-kee)

Ahora todo cambió, le toca a ella ​(Prrr)

Mari y una botella​ (¿Qué, qué?)

Gracias al maltrato se puso bella

Ahora tú la quieres y no te quiere ella

Ahora todo cambió, le toca a ella

Party y una botella

Gracias al maltrato se puso bella (​DDDY)

Ahora tú la quieres y no te quiere ella

Ahora quiere que la graben ​(​ Prrr)

Vacilando y que se lo enseñen a él​ ​(Dile)

Ya no le gusta seguir patrones ella e’ la patrona

Se te fue la princesita, búscate a Fiona

Por que

To’ lo fine’ de semana ‘ta de party en party

Sigue matando las ganas con botella y mari

Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí

Dice “me sigue tirando y no caí, aí, aí”

Tú incumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba

A ella le gusta el maltrato pero no el que tú le daba’

Le dicen la Apple, tiene su iPhone, su iPa’ perrear

iPa’ beber, iPa’ fumar, iPa’ joder ​​(¿Qué?)

To’ lo fine’ de semana ‘ta de party en party

Sigue matando las ganas con botella y mari​ ​(Let’s go)

Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí

Dedicao’ pa’ ti decía así ​​(Welcome to the remix)

Tú te has creído que te iba a llorar ​(No)

Tú la llevas clara que te iba a esperar

Tú te pensaste que tú me tenías

Pero nunca me tuviste, soy La Rosalía ​(Mira)

Si llevo tantas cadenas no es pa’ que nadie me amarre ​(No)

No dejo que nadie a mí el cora me desgarre

Tú estás jugando con una jugadora

La que pisa fuerte, la matadora

Ahora todo cambió, le toca a ella

Mari y una botella

Gracias al maltrato se puso bella

Ahora tú la quieres y no te quiere ella

Y ahora todo cambió, le toca a ella ​(A ella)

Mari y una botella

Gracias al maltrato se puso bella ​(Yeah)

Ahora tú la quieres y no te quiere ella ​(No, no)

Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp

Por más que tú la llames tampoco va a contestar

Ahora ella anda solo de rumba y tú te derrumbas

Lloras tú porque sus lágrimas no valoraste

Hasta tu madre dice que no la cuidaste

Su corazón te odia por lo mal que la trataste

Y si te ve en la calle seguro te saca el de’o

La cogiste de pendeja, ahora tú eres su pendejo

Tú caiste muy bajo en la fiesta borracho

Te mereces en tu vida todos los cachos

Y ya sabemos que tú andas malherido ​(Lara mercy gang)

En la vida to’ se paga porque fuiste un malparido

Ahora todo cambió, dió un giro 360

Se puso más rica y está puesta pa’ la vuelta

No quiere saber de ti, quemando pa’ la venta

El Carajo brother, calma te paso la cuenta

Y ahora anda rulin rompiendo la calle

Se cansó y ya no quiere coro con nadie

Le cogió el gusto y ya no hay quien la pare

Y ahora está difícil de nuevo que la hale ​(Farru’)

Ahora ella quiere carretera

Y ahora más que ahora está soltera

Bebe y fuma la noche entera

Y le da tremenda loquera

Cuando coge la borrachera

Le da con oir safaera

Y le entra la bellaquera

Pero no se la da a cualquiera ​(Priyayayaya)

(Farru)

Ahora todo cambió, le toca a ella ​(Prrr)

Mari y una botella​ (¿Qué, qué?)

Gracias al maltrato se puso bella

Ahora tú la quieres y no te quiere ella

Y ahora todo cambió, le toca a ella ​(¿Qué?)

Hookah y una botella ​(DDDY)

Gracias al maltrato se puso bella

Ahora tú la quieres y no te quiere ella ​(Yeah)