La muerte de George Floyd: Ariana Grande, Justin Bieber, Billie Eilish, Madonna o Luis Fonsi, conmocionados por el crimen racista

Un nuevo crimen aviva la tensión racista en Estados Unidos por la violencia policial hacia la comunidad afroamericana.

George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, ha muerto a manos de un policía tras inmovilizarlo en el suelo y cortarle el flujo sanguíneo pisándole el cuello con la rodilla hasta caer inconsciente.

Floyd no iba armado, ni estaba mostrando resistencia tal como puede verse en el terrorífico vídeo que ha dado la vuelta al mundo. El hombre fue detenido por utilizar un billete falso en un supermercado.

En las imágenes, se puede ver a Floyd con la cabeza en el suelo suplicándole al agente que le deje respirar, que le duele el cuello, el estómago y todo el cuerpo, advirtiéndole que va a matarle.

El agente y sus compañeros, desobedecen tanto las súplicas de Floyd como la de los testigos que le piden que le deje respirar y que compruebe su pulso, ya que ven que el hombre está inconsciente. Lamentablemente George Floyd fallecía poco después en un hospital.

***ADVERTENCIA***

Imágenes muy duras que pueden afectar a la sensibilidad

Esto ha provocado la indignación de millones de personas en todo el mundo y de protestas de miles de personas en Mineápolis, ciudad donde han ocurrido los hechos.

Entre muchas de las denuncias de una nueva muerte racista a manos de la policía estadounidense, se encuentran las de muchos rostros conocidos.

Madonna ha compartido el vídeo del trágico momento junto a un texto de denuncia: "Con la rodilla en el cuello, esposado e indefenso, llorar por su vida con la cara en el suelo es la cosa más repugnante y desgarradora que he visto en mucho tiempo. Este oficial sabía que lo estaban filmando y lo asesinó con arrogancia y orgullo. ¡Esto tiene que parar! Hasta que podamos vencer el racismo en Estados Unidos: a nadie se le debe permitir portar un arma. Sobre todo a policías", escribía dándole el pésame a la familia y amigos del fallecido para terminar con un "¡Qué le jodan a la policía!".

Cardi B, compartía una imagen de Floyd con un fondo de flores junto al texto: "¡Suficiente es suficiente! ¿Esto qué dará a lugar? ¿A una guerra civil? ¿A un nuevo presidente? ¿Disturbios violentos?'Estoy cansada! ¡El país está cansado! ¡No le infundes miedo a la gente cuando haces esto, solo muestras cuán cobarde ERES! ¡Y cómo Estados Unidos realmente no es una tierra libre!"

Ariana Grande utilizaba Instagram Stories para condenar los hechos: "La justicia no se trata de arrestar a unos oficiales concretos. Se trata de desmantelar los sistemas que lo hacen posible".

También a través de Instagram Stories se ha pronunciado Billie Eilish: "Ser negro en america no debería significar sentencia de muerte. Las vidas negras importan" y añadía "Los oficiales responsables están acabados. Y espero por Dios que se pudran en la cárcel".

Al igual que Madonna, Justin Bieber también ha compartido en sus redes sociales el fatídico vídeo junto a un texto de denuncia: "ESTO DEBE PARAR. Esto me pone absolutamente enfermo. Me enfurece que este hombre haya muerto. Esto me pone triste. El racismo es malo ¡Necesitamos usar nuestra voz! Por favor gente. Lo siento GEORGE FLOYD"

Luis Fonsi compartía la imagen en el que Floyd aparece inconsciente en el suelo, con la rodilla del agente todavía presionando su cuello: "¡No puedo sacar esta imagen de mi cabeza! No puedo quedarme callado tampoco. Todos los días mueren personas inocentes por el color de su piel. Este hombre fue asesinado. Su vida importaba. Descansa en paz #GeorgeFloyd"

Residente también escribe junto al vídeo: "Justicia para #georgefloyd Este acto criminal tiene que ser condenado!! Le pido a toda la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos que por favor se movilicen hasta que el policía asesino Derek Chauvin esté en prisión."

Ricky Martín compartía una imagen publicada por el actor Pedro Pascal en el que se puede leeren una pancarta "Un hombre fue linchado ayer" con la palabra "Recuerdo" sobreimpresa. "No hay justicia. No hay paz. No lo vamos a olvidar. Hoy todos somos George Floyd".

Denuncias a las que se han sumado otros rostros conocidos del mundo del espectáculo, el deporte y la política.