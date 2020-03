Anuel AA, Natti Natasha y Lunay se unen a Rauw Alejandro y Farruko para el remix de ‘Fantasías’

Los artistas han empezado a presentar sus propuestas musicales para este verano. Uno de ellos ha sido Rauw Alejandro, que acaba de lanzar el remix de 'Fantasías', su tema con Farruko.

Para esta nueva versión, el cantante cuenta con la colaboración de tres grandes representantes de la música latina: Anuel AA, Natti Natasha y Lunay. Cada uno aporta su característico estilo y el resultado de esta fusión es un hit, con todos los ingredientes para convertirse en un éxito.

'Fantasías Remix', que samplea el tema reggae 'Hold You' de Gyptian, viene acompañado de un videoclip protagonizado por los cinco artistas, que como en la canción, muestran su personalidad. A través de las imágenes, dirigidas por Gustavo "Gus" Camacho y producidas por Mastermind Company, vemos a Rauw Alejandro, Farruko, Anuel AA, Natti Natasha y Lunay como se divierten en una fiesta tropical en la playa.

Pocas horas después de su lanzamiento, el videoclip se ha posicionado entre las primeras tendencias de YouTube, y ya acumula más de 11 millones de reproducciones.

LETRA DE 'FANTASÍAS REMIX' DE RAUW ALEJANDRO, FARRUKO, ANUEL AA, NATTI NATASHA Y LUNAY

Contigo….

Quiero tocar tu piel….

Susurrando al odio…

Oh yeah…

Big Up!

Rules the Nation…

¿Cómo le puedo hacer?

Pa’ convencerte

A solas quiero tenerte…

Ua…

Ua…

Quiero morder tu piel

Darte taller

La presión voy a aplicarte

Ua, Ua…

¿Qué tu harás si te digo?

Mis fantasías contigo

Susurrado al oído

Te comienzas a calentar…

Tú me dices y nos vamos

¿Qué nosotros esperamos?

Si los dos nos gustamos

Y las miradas no lo pueden negar

Farru!

Desde que te vi yo sabía

Que tu ibas a ser mía

Y algo a mi me decía

Que tu eres la baby que tanto quería…

Pero tuvimos química

Y te vi tan simpática

Te miraba tan exótica

Que rápido te jale pa’ca

Porque rápido hubo química

Y te vi tan simpática

Te miraba tan exótica

Que rápido te jale pa’ca

Ua…

Baby, tu me matas

Eres una en un millón

Te doy como piñata

Pero no en un caso de agresión

Perrea como Cardi

Y yo te agarro las nalgas como Once

Baby, tu eres una Barbie,

En cuatro es tu favorita pose

Baby, sube el telón,

Y baja el telón,

Y en la bañera, suena el jabón

Y yo adentro de ti dándote acción

Adentro de ti siente el calentón

Ua…

¿Qué tu harás si te digo?

Mis fantasías contigo

Susurrado al oído

Te comienzas a calentar…

Tú me dices y nos vamos

¿Qué nosotros esperamos?

Si los dos nos gustamos

Y las miradas no lo pueden negar

Hagámoslo hasta el otro día

Conmigo tienes mil fantasías

Lo supe, aunque tu no me lo decías

Por eso tu me chequeabas y de lejos sonreías

Por eso tu me bailabas y la corriente te seguía…

Yo sentí la química

Sin prender de la sativa

Yo no soy muy romántica

Pero una noche te voy a dar

Porque sentí la química

Sin prender de la sativa (fuego)

Si guayamos así otra vez

Hoy puede ser que se te de

Quiero comerte parte por parte

Si llamo borracho, discúlpame

No sé si esta es la última vez

Háblame claro y dime

¿Que tal si nos vamos lejos y hacemos lo que te gusta?

Tu eres prohibida, y el peligro no me asusta

Esta noche mis manos en tu falda debutan

Quien come calla’o es el más que se lo disfruta

Y tu eres aparte

No dejo de mirarte

Suelta un delito, presa tienen que llevarte

Yo no soy de llamarte

Pero pa’ mi es un arte

Ver como te arrodillas sin tener que perdonarte

¿Cómo le puedo hacer?

Pa’ convencerte

A solas quiero tenerte…

¿Qué tu harás si te digo?

Mis fantasías contigo

Susurrado al oído

Te comienzas a calentar…

Tú me dices y nos vamos

¿Qué nosotros esperamos?

Si los dos nos gustamos

Y las miradas no lo pueden negar

Farru

Farruko

This is the remix

Ra’ Rauw Alejandro

Ra’ Rauw

Mera dime Rauw

Real Hasta La Muerte, baby

Real Hasta La Muerte, baby

Nu’ Nu’, Natty Nat, Natty Nat

Lu, Lu, Lunay

Good Gial

Evo Jedis

Urba y Rome

Urba y Rome

Dímelo Welldon

Sharow

Duars Entertainment con los Senseis