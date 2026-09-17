Madonna será la encargada de abrir los MTV VMAs con su primera actuación en 23 años

El lanzamiento de Confessions II por parte de Madonna ha devuelto a la Ambición Rubia a la primera fila de la actualidad musical, acaparando los primeros puestos de las listas de éxitos y brindando todo un homenaje a la cultura de la pista de baile.

Un espíritu que será el encargado de inaugurar la próxima gala de los premios MTV VMAs, que se celebrará el próximo 27 de septiembre, cuando la Reina de Pop llevé a cabo su actuación para oficializar la apertura de la ceremonia en el Peacock Theatre de Los Ángeles.

Se trata de una cita muy especial para Madonna, que lidera la lista de nominados con 11 candidaturas a hacerse con alguno de los premios gracias a su Confessions II, la secuela de su álbum de 2005 Confessions on a Dance Floor, y vuelve a actuar 23 años después de su última aparición.

Hay que recordar que, en aquella ceremonia de 2003, la artista protagonizó una de las escenas más históricas de los MTV VMAs durante la interpretación de sus hits Like a virgin y Hollywood junto a Britney Spears y Christina Aguilera. Una actuación llena de sensualidad por parte de las grandes estrellas pop del momento, que tuvo su momento álgido en el beso que Madonna dio a sus acompañantes sobre el escenario.