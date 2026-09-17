Pablo López emociona al público de 'El Hormiguero' tocando 'Casi siempre' a piano, su colaboración con Lola Índigo

El artista Pablo López está llevando a cabo la presentación oficial de El Cuatro, el próximo disco del malagueño que saldrá al mercado el próximo 18 de septiembre, y tras acercarse al estudio de Cuerpos especiales, le ha tocado el turno a Pablo Motos en El Hormiguero.

Una visita muy especial dada la buena relación que mantienen el cantante y el presentador, que ha dejado una de las entrevistas más animadas de la nueva temporada del programa de Antena 3.

Como no podía ser de otra forma, Pablo López se ha animado a cantar en directo en el programa, interpretando al piano una extracto de Casi siempre, la nueva colaboración que ha compuesto junto a Lola Índigo. Una canción conjunta que muchos consideraban improbable por la diferencia de registros, pero que el artista definió en Cuerpos especiales como "la confirmación de que se puede hacer algo entre Mimi y yo",

"Al final a Mimi y a mí nos mueve lo mismo, una pasión absoluta por un amor imposible que es la música. Un amor que no puedes presentar a tus padres", explicó el cantante, añadiendo que "es una artista inconmensurable" y que cree que "la gente se va a sorprender mucho al verla en ese mundo extraño que es el laberinto de mis canciones".

A pesar de no haber estado presente durante el programa, Lola Índigo quiso apoyar las palabras de Pablo López acerca de Casi siempre publicando un vídeo en su perfil oficial de TikTok en el que aparecen ambos interpretando el tema durante una sesión de grabación.

Como se puede observar, la atmósfera creada por los artistas alrededor de Casi siempre muestra la gran capacidad de adaptación recíproca que han conseguido para hacer de esta canción todo un hit.

Una canción que, como recordó el autor, surgió de forma natural tras una invitación a su casa. "Es impresionante cómo entró en la canción. No le mandé nada, vino a mi casa y yo le puse un papel delante y le conté una historia. Lo entendió perfectamente, la cantó emocionada, se tomó un café y se marchó", explicó Pablo López.