El rapero Snoop Dogg presentará la gala de los MTV VMAs

La gala de los premios MTV Video Music Awards es una de las más destacadas de la industria musical, galardonando a los artistas cuyos vídeos han tenido un mayor impacto durante el año.

Un evento en el que los focos no solo se centran en los artistas y actuaciones que se desarrollarán en el Peacock Theater de Los Ángeles, sino que tiene en su maestro de ceremonias uno de los grandes atractivos de la cita. En este caso, la organización ha elegido al rapero Snoop Dogg como el encargado de conducir la entrega de premios, que se celebrará el próximo 28 de septiembre.

Una relación de largo recorrido, ya que el de Los Angeles cuenta con 13 nominaciones y tres premios a lo largo de su carrera en los VMAs, y ha protagonizado algunos de los momentos más memorables sobre el escenario, como su actuación junto a Eminem inspirada en el metaverso Otherside en 2022; el homenaje a The Notorious B.I.G en 2005; el cierre de la ceremonia junto Dr. Dre y Eminem en 1999; y su debut en el escenario principal de los VMAs en 1994.

"MTV y los VMAs han formado parte de mi historia desde el principio", ha indicado Snoop Dogg en un comunicado. "Algunos de los momentos más importantes de mi carrera ocurrieron en ese escenario y en MTV. Ellos dieron al hip-hop un espacio para hacerse escuchar, ser atrevido y llegar a todo el mundo. Volver ahora, tantos años después, para presentar los VMAs es como cerrar un círculo(...) Los VMAs siempre han girado en torno a esos momentos que nunca olvidas y, creedme, vamos a crear unos cuantos más. ¡Nos vemos en los VMAs!".

Aún falta por conocer quiénes serán los presentadores e invitados especiales de la ceremonia de 2026, que serán anunciados durante los próximos días.

De cara a su emisión en España, los MTV VMAs 2026 podrán verse en MTV el próximo lunes 28 de septiembre a partir de las 21:00 horas en versión original y en Comedy Central durante la madrugada del martes 29 al miércoles 30 de septiembre a las 00:05 horas, también en versión oroginal. Además, Pluto TV pondrá a disposición de los espectadores el canal pop-up VMAs 2026, del martes 29 de septiembre al lunes 5 de octubre, a partir de las 22:00 horas.