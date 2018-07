Magic! estrena el vídeo de 'No Way No'

El grupo canadiense Magic! presenta el videoclip del tercer single de su álbum Don't Kill The Magic . La canción se llama No Way No y busca el gran éxito que tuvo Rude , el primer sencillo de la banda.

Videoclip 'No Way No' del grupo Magic! / europafm.com

Magic! es la banda que se dió a conocer el año pasado con su gran éxito Rude, una canción donde se explicaba la historia de un yerno que no entendía la negación de su suegro de no dejar a su hija estar con él. Después de este exitoso single, la banda canadiense lo intentó con Let Your Hair Down, que no consiguió ni de lejos la notoriedad de su predecesora.

Como tercer sencillo de su álbum Don't Kill The Magic, el grupo ha presentado No Way No y continúa con su estilo reggae-pop que tanto le caracteriza. Esta vez, la letra se dirige a una chica para decirle que va a estar con ella siempre. A este tercer single ya le han dado un videoclip que aquí mismo te mostramos.

El vídeo, dirigido por Jon Augustavo, es tranquilo y sencillo. Aparecen planos de la banda tocando combinados con la historia en el que el líder de la banda, Nasri Atweh, persigue a la chica por las calles para conquistarla.