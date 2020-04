Malú regresa con 'Tejiendo Alas', la preciosa canción a su bebé que es "una fotografía del alma"

Hace unos días Malú anunciaba su regreso con 'Tejiendo alas', una canción de lo más especial que llega en un momento igual de especial, la llegada de su primer hijo.

En estos días de confinamiento y a punto de dar a luz, la artista estrena esta canción que define como "una fotografía del alma". Dada la situación de confinamiento, la pista de voz de Malú es prácticamente la primera toma que se registró en las sesiones de composición.

Y precisamente esto es lo que la hace aún más especial, ya que atesora tanta magia que difícilmente se hubiera podido mejorar. 'Tejiendo alas' llega acompañada de un lyric video especialmente cuidado, surgido de la imaginación de la propia Malú.

'Tejiendo alas' surge de una conversación. “Cuando hablas las sensaciones se ordenan, y aquel día, hablando de cómo me siento, de mis dudas y, sobre todo, de la ilusión con la que afronto esta nueva etapa, le fui dando un sonido claro a mi corazón”, relata Malú. “Creo que por eso es mi canción más pura, porque no hay interferencias. Está lo que yo siento sin artificios ni intermediarios, sin idas y venidas. Brotó de ahí dentro y así se quedó. Una fotografía del alma. Creo que por eso cada vez que la escucho se me escapa una lágrima y al mismo tiempo una sonrisa”.

Malú hace una reflexión sobre cómo afrontar esta maternidad en una situación tan complicada como la que estamos viviendo y lanza un mensaje optimista a todas las madres: “Una ventana de optimismo, una luz para cualquiera que se reconozca en ella, pero especialmente para las madres. Para todas: las que lo fueron hace mucho, las que están a punto de serlo, las que empiezan el camino... Da igual: esta historia de amor es siempre infinita”

ENTREVISTA EN EL HORMIGUERO

'Tejiendo alas' supone la vuelta de la artista a la música después de varios meses, ya que tuvo que posponer su gira debido a una rotura de ligamentos al que luego se sumó su embarazo y el posterior confinamiento,

Para hablar de esta nueva canción, Malú será entrevistada por Pablo Motos en El Hormiguero el próximo jueves 30 de abril.

LETRA DE 'TEJIENDO ALAS' DE MALÚ

Creces en mí tan deprisa…

mi piel memoriza

la música que haces en mí.

Mi cuerpo es nave nodriza,

las noches sin luna

será tu sonrisa la luz a seguir.

No tengas miedo, estoy aquí.

Tejiendo alas para ti.

Falta poco

para verte

y escribir nuestra historia de amor.

Lograrás reconocerme

por el ritmo de mi corazón.

Tejiendo alas, tejiendo alas.

Falta poco para verte

y bordarme tu nombre en la voz.

Te contaré que es el suelo

una escala en el vuelo.

Tendrás que aprender a caer.

Te cantaré viejos cuentos

de cielos abiertos,

de tantos dragones que puedes vencer.

No tengas miedo, estoy aquí.

Tejiendo alas para ti.

Falta poco

para verte

y escribir nuestra historia de amor.

Lograrás reconocerme

por el ritmo de mi corazón.

Tejiendo alas, tejiendo alas.

Falta poco para verte

y bordarme tu nombre en la voz.