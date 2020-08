Maluma lanza 'Parce' con Justin Quiles y Lenny Tavárez y habla sobre su rivalidad con Neymar

Ya podemos disfrutar de Papi Juancho, el nuevo trabajo de Maluma que nos adelantó a finales de julio con 'Hawái'. Coincidiendo con el lanzamiento del disco, que presentó durante un directo en Instagram, el artista colombiano ha publicado el videoclip de 'Parce', donde colaboran Justin Quiles y Lenny Tavárez.

Dirigido por Rodrigo Rodríguez, el vídeo está ambientado en un casino oriental lleno de luces de neon en el que, como es habitual en este tipo de vídeos, solo acuden chicas y todas ellas preciosas y con muy poca ropa.

ACLARA LA SUPUESTA RIVALIDAD CON NEYMAR

Desde que se publicó 'Hawái', hubieron muchos que pensaron que el tema iba dedicado a su ex pareja, la modelo Natalia Barulich, quien parece que le fue infiel con el futbolista Neymar.

Maluma ha aprovechado el directo de Instagram para aclarar esta polémica sobre la letra de 'Hawái': "No me inspiré en ninguna relación que pasó, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien se fue por lo suyo. Quise hacer esta canción porque muchos no sentimos identificados, pero no fue porque a mí me pasó. Si me hubiera pasado se los hubiera dicho, todo lo que hago en mi música es real, no inventen, estoy bien, estoy tranquilo".

A continuación hablar concretamente de Neymar, del que asegura que no tiene ninguna rivalidad con él y que incluso lo admira y llegó a cantar en un cumpleaños del futbolista. "Me parece algo muy grave que me involucren en temas que yo no tengo nada que ver, pregúntenle a él. No se dejen engañar de las redes y de algunos medios de comunicación que inflan la información".

Y sobre si Natalia y Neymar están juntos, al artista parece no importarle mucho: "No sé si están juntos, igual no me importa, cada quien hace su vida y lo que le da la gana, si son novios, me parece correcto, me parece bien".

Sobre el polémico vídeo en el que Neymar aparece cantando junto a sus compañeros del París Saint-Germain la canción de ''Hawái', que muchos creían que había dedicado a Natalia Barulich, Maluma también se ha pronunciado: "No tengo nada con él, me siento muy agradecido con él y con todo el equipo de París por poner esa canción tan cabrona después del partido", dijo con respecto a un evento deportivo que sucedió recientemente".

A continuación, puedes ver el directo completo de Maluma:

LETRA DE 'PARCE', DE MALUMA, JUSTIN QUILES Y LENNY TAVÁREZ

Rudeboyz

Ily Wonder

No lo quise aceptar, no (No, no)

Pero le tierra y tú tienen algo similar (Similar)

Me pusiste por el suelo

Aunque no creía me pudiste afectar

No pusiste en agua to'a las rosa' que te di

Se secaron, parecen a ti

Mi cuelo azul lo pusiste gris

Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí

Gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita

Parce, me dejaste solo

Y ahora estoy que me enamoro

De las nalguita' de esa chimbita

Cara de ángel, pero maldita

Todo fue tu culpa, me saliste hija 'e p*ta

Me saliste media actriz

No sabía que era' astuta, pues

Todo fue tu culpa, me saliste hija 'e p*ta

Me saliste media actriz

No sabía que era' astuta

Gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Porque yo me voy a gozar

Mejore' gata' que tú yo me voy a chingar

Una que me quiera y que me sea leal

No como tú, que no sirve', te supiste virar

Te solté en banda y ahora, baby, dame una baranda

Tú ere' do' colore' como un Panda

Ahora que venga, venga un bongazo

Ya no e' por amor que el pecho coge los cantazo' (No, no)

Gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré (Eh-eh)

Pero, bebecita, gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita

Ya no abran más cristale', la suite presidencial, no

Nadie que te incline frente al mar

Y yo te ponía a gritar como naufrago perdido en el mar

Eso' momento' ya no vuelven a pasar (Wuh)

Todo fue tu culpa, me saliste hijuep*ta

Me saliste media actriz

No sabía que era' astuta

Todo fue tu culpa, me saliste hijuep*ta

Me saliste media actriz

No sabía que era' astuta

No lo quise aceptar, no (No, no, no, no)

Pero le tierra y tú tienen algo similar (Similar)

Me pusiste por el suelo, uoh

Gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Jajaja

Mamacita (Gózala)

Papi Juancho, muah (Vueltas)

J Quiles

Dímelo, Lenny (Yah)

Lenny Tavárez, baby

Tra, tra, tra

Maluma, be-bebé, ba-ba-baby

Tra, tra, tra (Ja)

Una cosita, ay, mi amor

Gózate la vida, que me importa un c*lo, wuh

Maluma, ba-ba-baby

Rudeboyz

Rudeboyz

Rudeboyz

Rrr—

Ily Wonder

Fuente: letrasbd.com