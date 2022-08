Maneskin lanza el videoclip de su versión de 'If I Can Dream', tema original de Elvis Presley

Elvis. Así se llama la película que, desde el 24 de junio, podemos disfrutar en cines y que homenajea al Rey del Rock. Protagonizada por Austin Butler, la historia es un biopic que narra la vida del artista y aquellos años en los que se erigió como una estrella internacional de la música.

Como banda sonora, algunos cantantes se han querido sumar, entre los que se encuentran Doja Cat, Diplo y Maneskin. Este último ha puesto su granito de arena con el tema If I Can Dream, una versión de Presley que ha sabido llevar a su terreno de forma magistral.

Gracias a la voz de Damiano David y a las guitarras, Maneskin ha creado una canción completamente hipnótica que, sin duda, demuestra el potencial del grupo italiano.

No obstante, quien de verdad conozca a la banda, sabe que si por algo se caracteriza es por su inconformismo y su autoexigencia. Por este motivo, Maneskin no ha querido dejar If I Can Dream en una simple versión para el biopic de Elvis y ha estrenado el videoclip del tema.

Se trata de un clip musical que combina imágenes de la propia película con algunas del grupo interpretando el hit o recorriendo lugares de la historia mientras son grabados con una cámara antigua.

Entre los planos destaca uno que muestra a todos los integrantes del grupo iluminados por unas letras rojas que alumbran un cartel con el nombre de Elvis.

Maneskin nos tiene acostumbrados a que cada himno musical que versiona se convierta en un auténtico hit.

Ya dejaron constancia de ello con Beggin y ahora se han propuesto hacerlo con If I Can Dream.

Más allá de participar en la banda sonora de Elvis, el grupo italiano estrenó en mayo Supermodel, su nuevo sencillo en inglés donde reflexionan sobre los meses que vivieron en Los Ángeles y esa falsa apariencia que quieren mantener algunas personas en aquella ciudad.

También se encuentran inmersos en su gira mundial Loud Kids Tour, la cual pasará por España el 11 de abril de 2023. Además, Maneskin está visitando los escenarios de los festivales más importantes del mundo.