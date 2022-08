One Direction, Måneskin o Kelly Clarkson: la historia de los artistas que salieron de 'talent shows'

One Direction, Måneskin o Kelly Clarkson: la historia de los artistas que salieron de concursos musicales // Getty Images

Te interesa De Varry Brava a Miss Caffeina: la historia de los nombres de tus grupos de música favoritos

Hay muchas formas de lograr la fama en el mundo de la música: desde hacerse famoso por colgar videos en YouTube, cantar por la calle o incluso tener un buen representante que ofrezca grandes oportunidades. Pero hay otro método que ha permitido descubrir a algunos de los mejores talentos: aparecer en concursos musicales en televisión.

Mucha gente no lo sabe, pero una gran cantidad de artistas que ahora mismo son superestrellas, como Carly Rae Jepsen, Álvaro de Luna, Fifth Harmony o incluso Rosalía, arrancaron su carrera en estos talent shows.

Descubre el origen en concursos musicales de algunos de estos cantantes.

One Direction

One Direction fue una banda formada en 2010 por Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Todos ellos participaron y se conocieron en el programa musical británico The X Factor y decidieron concursar de nuevo como banda. No ganaron, pero igualmente arrasaron y se convirtieron en estrellas.

Álvaro Soler

Álvaro Soler no siempre fue un artista en solitario, sino que tuvo un grupo con su hermano llamado Urban Lights. Probaron suerte en 2013 en Tú sí que vales y llegaron hasta la final.

Kelly Clarkson

En el 2002, Kelly Clarkson hizo historia al convertirse en la primera ganadora de American Idol. No solo venció en el concurso, sino que dejó a todos con la boca abierta porque en ninguna de sus apariciones estuvo nominada a abandonar el show.

Álvaro de Luna

Álvaro de Luna participó en La Voz en 2019 cuando tenía tan solo 22 años, y logró encandilar a los cuatro coaches en las audiciones a ciegas. Sin embargo, no pudo ganar. Acabó formando su propia banda, Sinsinati, con la que poco a poco fue cosechando éxitos musicales.

Little Mix

La banda Little Mix se formó en 2011 en The X Factor, el mismo del que surgieron One Direction. Lograron ser la primera banda que ganó en los ocho años de programa. Inicialmente, Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall se presentaron individualmente, pero al ser eliminadas decidieron unirse.

Rosalía

Rosalía también probó suerte en la televisión antes de convertirse en la superestrella que es ahora. Participó en Tú sí que vales en 2008 cuando solo tenía 15 años. Interpretó el single Como en un mar eterno de Hanna, que emocionó al público pero no al jurado, que consideró que no estaba al nivel y la descalificó.

Carly Rae Jepsen

Carly Rae Jepsen, una de las estrellas más importantes de Canadá, también se dio a conocer gracias a un concurso de talentos en 2007. En su caso fue Canadian Idol y quedó tercera, aunque eso le permitió alcanzar la fama a nivel internacional pocos años después.

Gemeliers

El dúo Gemeliers ha conseguido llegar a lo más alto de las listas españolas. Lo curioso de ellos es que pasaron por varios shows de televisión en el que tuvieron la oportunidad de mostrar su talento, como Menuda noche o Quiero cantar. Sin embargo, alcanzaron la fama en 2014 al participar en La Voz Kids. Fueron eliminados muy pronto, pero demostraron que tenían mucho más que ofrecer.

Maneskin

Los vencedores de Eurovisión 2021, Måneskin, también son una de esas bandas que se dieron a conocer gracias a un concurso en televisión. El grupo está integrado por Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio. Fue en Factor X Italia en 2017, desafortunadamente no ganaron, pero quedaron segundos en la final.

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo decidió probar suerte en un conocido talent show y evidenció que era una estrella. Se presentó en 2008 a la versión británica de Factor X y quedó en quinto lugar, lo que la convirtió en una diva en Reino Unido. Tanto Inglaterra como Irlanda le pidieron que les representara en Eurovisión, aunque ella no estaba preparada.

Pol Granch

Pol Granch, el cantante hispanofrancés que tanto éxito está teniendo, ganó recientemente un concurso de talentos. También fue Factor X, en el año 2018, y consiguió ganar el certamen.

Fifth Harmony

Fifth Harmony fue un grupo musical femenino que se formó después de que las integrantes participaran en solitario en The X Factor. En 2012, Ally Brooke, Normani Kordei, Camila Cabello, Lauren Jauregui y Dinah Jane se presentaron en grupo y quedaron en tercer lugar.

Angy Fernández

Angy Fernández no solo ha triunfado como actriz, sino que ha sido una mujer muy involucrada en el mundo de la música. Ya en 2007 participó en Factor X y quedó segunda, aunque esto le dio el empujón necesario para emprender una interesante carrera en el mundo de la canción.