Así suenan las canciones de Eminem y Måneskin para 'Elvis'

La nueva película del rey del rock, en la que Austin Butler da vida a Elvis, suma nuevos temazos a su banda sonora. De este modo, Måneskin y Eminem, con CeeLo Green, se unen a otros artistas como Doja Cat o Tame Impala, quienes también han colaborado a dar forma a esta especial banda sonora, basada en ofrecer nuevas versiones del repertorio de Elvis.

La cinta explora la vida de Elvis Presley, así como la relación que mantiene con el coronel Tom Parker, papel que recae en Tom Hanks, su representante durante más de dos décadas. En la película tampoco falta Priscilla Presley, interpretada por Olivia DeJonge. La peli se centra en contar el ascenso de Elvis como estrella absoluta.

El próximo 24 de junio se estrenará la nueva película del director Baz Luhrmann, que ya dirigió, entre otras, la conocida Moulin Rouge.

La banda italiana lanza su versión de If I can Dream, un tema de 1968, compuesto justo dos meses después del asesinato de Martin Luther King. Un año después de ganar Eurovisión, los italianos no paran de conseguir éxitos e involucrarse en nuevos proyectos. Además, en solo unos meses dará inicio su gira internacional: The Loud Kids World Tour.

El otro tema llega con Eminem con CeeLo Green, en el que se pueden escuchar de fondo bases sonoras de diferentes temas de Elvis, como es el caso del clásico Jailhouse Rock. La canción ha sido coproducida por Dr. Dre.