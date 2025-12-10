Manuel Carrasco anuncia cuatro conciertos en Sevilla: fechas y cuándo comprar entradas

Manuel Carrasco ha estado confundiendo a sus fans con algunas publicaciones en redes sociales que parecían ser el aviso de lo que se venía: nuevo tema, nuevo disco, nueva gira o incluso un nuevo documental. Pero no era nada de eso, sino algo mucho más especial: una gira en Sevilla.

El minitour lleva por nombre Salvaje desde la raíz y contará con un total de cuatro conciertos en el Estadio La Cartuja. La elección del nombre está muy en la línea de su último disco Pueblo Salvaje y su última gira Tour Salvaje.

Además, el artista ha querido seguir potenciando la atmósfera de misterio en el vídeo del anuncio con una narración hecha por él mismo en la que hace mención a los nombres de cada concierto:

"Todo empezó, donde fuimos nosotros mismos en cualquier parte.. Esta flecha te acompaña, vuelve, te conquista y te deja marca. No era un lugar, era el grito y el poder de quienes lo tienen"

Esta noche podremos ver a Manuel Carrasco durante su entrevista en El Hormiguero, por lo que quizás revele algún dato más o anuncie fechas para otras partes de España.

Fechas de 'Salvaje desde la raíz'

Los cuatro conciertos que han sido anunciados tendrán lugar en el Estadio La Cartuja de Sevilla:

Viento Salvaje, 13 de junio de 2026

La Cruz Salvaje, 14 de junio de 2026

Corazón Salvaje, 19 de junio de 2026

Pueblo Salvaje, 20 de junio de 2026

Cómo comprar las entradas

Tal y como ha anunciado el propio Manuel Carrasco, las entradas estarán disponibles el 18 de diciembre a partir de las 12:00h en manuelcarrasco.es.

Pero date prisa porque las entradas se agotarán rápido y no querrás perderte esta oportunidad de verle una vez más en directo.