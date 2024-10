La Mari de Chambao: el cáncer que padeció, su pareja y todas las nominaciones a los Grammy Latino

María del Mar Rodríguez Carnero, más conocida como La Mari, es indiscutiblemente famosa en España por haber sido la vocalista de Chambao.

La artista proviene de una familia humilde. Nacida en Málaga en 1975, se abrió paso en la música frente a los obstáculos con los que se fue encontrando.

Desde finales de los 90, La Mari ha compuesto música, pero a día de hoy todavía no sabría encasillar su música. Así lo explicó en una entrevista para Dicen: "Mi estilo es libre, creamos el estilo flamenco chill, flamenco electrónico, hace unos 22 años. Me encanta el flamenco, la electrónica, el soul, el reggae, el rock, la música de raíz… Soy una mezcla de emociones y sentimientos que musicalmente voy mostrando a demanda".

Una vida en solitario

La Mari lleva muchos años sin pareja. De ello habló en 2023 en ABC de su vida cono soltera. "El amor romántico sí lo añoro, pero estoy tan bien conmigo que hoy puedo decir que ya no es mi prioridad encontrar alguien", relató.

La Mari de Chambao | GTRES

Asimismo, expresó: "Me he dado cuenta que siempre ha estado en mi cabeza la idea de tener pareja, es algo que va en mi educación desde niña, y aunque hay cosas que echas de menos en este momento lo veo de otra manera".

En esta entrevista también habló de sus planes de expandir su familia: "Me gusta la familia tradicional. Tener una pareja y que vengan los hijos. El cáncer jugó un papel determinante porque el ser hormonal ya me avisó el ginecólogo que de ser madre tendría que tener cuidado. En ese año no se hacía lo de congelar el óvulo. En su día intenté quedarme embarazada pero no lo logré".

Su cáncer de mama

En 2005, la cantante fue diagnosticada de cáncer de mama, una enfermedad que le hizo afrontar un proceso muy duro.

La artista fue intervenida quirúrgicamente, y tres meses después consiguió superar el cáncer. Acto seguido continuó su trayectoria musical con el grupo.

Chambao gira 2008 | europafm

Su experiencia con la enfermedad le hizo escribir y publicar un libro junto a su hermana Aurora Rodríguez Carnero: Enamorá de la vida, aunque a veces duela. Con cáncer también se crece. En él, narra su experiencia personal hasta recuperarse de la enfermedad.

La superación del cáncer de mama le hizo cambiar sus prioridades en la vida. Tanto es así que su vínculo con el grupo musical se deterioró y finalmente ella se ha convertido en todo el símbolo de Chambao.

Además, haber pasado por esta enfermedad le ha hecho concienciar cada vez que puede de su prevención a través de la autoexploración.

Sus nominaciones a los Latin Grammy

La Mari ha conseguido distintos galardones con Chambao a lo largo de su trayectoria, pero entre todos los reconocimientos destacan sus nominaciones a los Grammy Latino.

La Mari de Chambao | europafm

En 2008, el grupo Chambao fue nominado por su canción Papeles Mojados, escrita por La Mari a Mejor Canción Alternativa. Ese mismo año, el productor Roberto Cantero optó para el galardón al Mejor Productor figura por Con otro aire, álbum del grupo.

De nuevo, en 2012, la malagueña fue nominada por Chambao, álbum homónimo, como mejor Álbum vocal pop contemporáneo, candidatura que compartió con Pablo Alborán.