María José Llergó lanza la versión flamenca de 'Mediterráneo' de Serrat que anunció en exclusiva en 'Cuerpos especiales'

María José Llergó se ha propuesto ponernos la piel de gallina y lo está consiguiendo. Tras emocionar el sábado 10 de febrero versionando la canción Se acabó de María Jiménez junto a India Martínez y Niña Pastori para unirse al grito de la industria contra el acoso y el abuso sexual en el cine, la cantante de Pozoblanco ha estrenado este viernes la cover de Mediterráneo, la mítica canción de Joan Manuel Serrat, de la que habló en exclusiva en Cuerpos especiales.

En su visita en noviembre al morning de Europa FM para presentar su disco Ultrabelleza, la intérprete le dio la primicia a Eva Soriano y Nacho García y reconoció que le encantaría tener feed back del cantante. "Yo respeto mucho el descanso de los artistas porque se ha retirado, pero me gustaría que le llegara y me dijera si le gusta o no. Es uno de los mejores artistas de nuestro país", dijo en la visita al programa.

María José Llergo ofrece una nueva perspectiva de esta canción llena de emoción y profundidad, en la que fusiona su esencia con el flamenco.

"Estoy encantada de poder compartir con mis fans mi versión flamenca de Mediterráneo, un himno que ha traspasado generaciones y del cual es un honor poder interpretar mi propia versión", dice María José Llergo sobre este particular homenaje a Joan Manuel Serrat

La letra de 'Mediterráneo' de Serrat

Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa

Y escondido trás las cañas, duerme mi primer amor

Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya

Y, amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas

Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno

Que han vertido en ti, cien pueblos, de Algeciras a Estambul

Para que pintes de azul sus largas noches de invierno

A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura

A tus atardeceres rojos, se acostumbraron mis ojos

Como el recodo al camino

Soy cantor, soy embustero

Me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero

¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?

Nací en el Mediterráneo

Y te acercas, y te vas después de besar mi aldea

Jugando con la marea, te vas pensando en volver

Eres como una mujer perfumadita de brea

Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme

Ay, si un día, para mi mal, viene a buscarme la parca

Empujad al mar mi barca con un levante otoñal

Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas

Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo

En la ladera de un monte, más alto que el horizonte

Quiero tener buena vista

Mi cuerpo será camino

Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista

Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo

Nací en el Mediterráneo

Nací en el Mediterráneo