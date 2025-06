Mariah Carey lanza 'Type Dangerous', su primer 'single' en años

La cantante Mariah Carey ha sorprendido a sus fans con la publicación deType Dangerous, el nuevo single de la cantante estadounidense en el que pone sus habilidades vocales al servicio de su reivindicación.

A los mandos de un Lamborghini negro, la conocida como songbird supreme ha entusiasmado a sus fans con lo que podría ser el primer paso de su nuevo álbum.

Una canción que llega tras años de silencio en cuanto a nueva música se refiere, ya que hay que remontarse hasta 2018 para encontrar la publicación de su último álbum, Caution.

Sin embargo, no han sido años de retiro para la neoyorkina, ya que además de colaborar con Ariana Grande en el remix de su canción Yes, And?, ha lanzado varias reediciones de algunos de sus álbumes más icónicos, como el 20 aniversario de The Emancipation of Mimi, y ha llevado a cabo varias giras con shows en directo.