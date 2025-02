Marlena vuelve a llenar la sala La Riviera de Madrid por cuarta vez en un año

Marlena lo ha vuelto a hacer. El dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Mollano se hizo una vez más con el público de la Sala La Riviera de Madrid y consiguió hacerlo cantar A Pleno Pulmón en su cuarto SOLD OUT en la sala en un año.

Las dos artistas, que también han agotado las invitados para los showcases de Valladolid y León, se entregaron en una noche donde más de dos mil asistentes volvieron a entonar exitazos como Bailamorena, Gitana, Me Sabe Mal o ¿Cómo te va?, con la que dieron inicio al show, enmarcado dentro del prestigioso ciclo Inverfest.

El público en el cuarto Sold Out de Marlena en La Riviera de Madrid. | Europa FM

La noche estuvo cargada de emoción y hubo también espacio para sorpresas. Marlena aprovechó la cita musical para estrenar su esperado single Échame la culpa e invitó a su fiesta a Isabel Aaiún, que animó aún más el show cantando su éxito Potra Salvaje con Ana y Carol.

Último baile y Red Flags también sonaron en esta noche en la que Ana Legazpi aprovechó para hacer una reflexión sobre el desamor, y lo que le debe precisamente a su sonada ruptura amorosa con Dulceida.

"Os habéis enterado ya toda España, a mí me dejaron. Lo mejor de todo esto es que salió una de las mejores canciones y el mejor álbum que hemos hecho hasta la fecha. Y creo que será sentimentalmente hablando el mejor álbum para mí porque escupí toda la mierda y todo el dolor en forma de canción y sobre todo, tengo el orgullo de que haya podido ayudar a otras personas a gestionar lo que lleváis dentro. A esa gestión emocional de la que hablaba antes, así que Último baile es triste pero a mí me encanta reírme de misma, bailar mis dramas y hablar mis dramas y contar mis dramas a público que sois sinceros y que os lo merecéis. No os lo voy a negar", dijo la cantante en un intervalo del show.