Mau y Ricky nos transportan a un divertido "punk rock" de los 90 con 'Papás'

Hace unos días Mau y Ricky nos anunciaron su nuevo single de una forma de lo más original.En una publicación en Instagram nos anunciaban que estaban "embarazados". Días después intentaron revelarnos "el sexo del bebé" y finalmente han dado a luz a "Papás".

Este nuevo tema viene acompañado por un vídeo dirigido por Stillz, habitual de los videoclips de Bad Bunny, como su última colaboración con J Balvin, Dua Lipa y Tainy, Un Día (One Day).

En él podemos ver a los dos hermanos llevándonos a un viaje donde lo mejor del “punk rock” de los noventas se junta con el pop urbano a través de una comedia ligera y divertida.

En la grabación Ricky interpreta al novio que conoce por primera vez a los padres de su chica y Mau al padre y a la madre de esta última, lo cual los lleva a tener diversas y graciosas confrontaciones entre ellos.

En la canción 'Papás', Mau y Ricky mezclan su característico estilo pop-urbano con influencias de la música “punk rock”, consiguiendo un sonido sorprendente, volviendo a demostrar que son uno de los artistas más innovadores en la escena musical urbana marcando siempre tendencia.

'Papás' es el primer sencillo del muy esperado segundo álbum de estudio de Mau y Ricky después del éxito sembrado por su álbum debut que salió el año pasado. Para Aventuras y Curiosidades acumula más de 4 mil millones de reproducciones en plataformas digitales logrando obtener certificado doble platino en los Estados Unidos y México. El álbum incluye los éxitos multiplatino 'La Boca', 'Desconocidos' y 'Mi Mala'.

Además, este nuevo single llega solo unos días después de haber recibido dos nominaciones para Premios Juventud 2020, donde tendrán la oportunidad de interpretarlo en vivo por primera vez este próximo 13 de agosto.

LETRA DE 'PAPÁS' DE MAU Y RICKY

(Mau-Mau, Ricky-Ricky-Ricky)

Señoras y señores

(Mau-Mau, Ricky-Ricky-Ricky)

Esto no es una historia de la vida real

(Mau-Mau, Ricky-Ricky-Ricky)

Pero a vece’ uno mete la pata

¿Cómo dice? (Mau y Ricky)

No quiero conocer a tu papá (No-no-no-no-no-no)

Porque sé que si me ve, me va a mata-a-ar

¿Cómo decirle que estoy loco por ti? (Dile, ja)

¿Cómo decirle que estás loca por mí? (Uh)

Y qué diría tu mamá

Si supiera donde te voy a besa-a-ar

¿Cómo decirle que estoy loco por ti?

¿Cómo decirle que estás loca por mí? (Woop, woop)

¿Será que con mi comentario, tan desubicado ofendí a tu papá?

¿Que cuando sea’ más viejita, va’ a estar tan buena, como tu mamá? (No-no-no-no-no-no)

Perdóname, no sé si yo lo pueda arreglar

Pero tranquila que peor no puedo quedar

No quiero conocer a tu papá

Porque sé que si me ve, me va a mata-a-ar

¿Cómo decirle que estoy loco por ti?

¿Cómo decirle que estás loca por mí?

Y qué diría tu mamá

Si supiera donde te voy a besa-a-ar

¿Cómo decirle que estoy loco por ti?

¿Cómo decirle que estás loca por mí? (Muah)

No puedo verlos a los ojos

Porque saben todo lo que escondo

No puedo verlos a los ojos

Porque tengo los ojitos rojo’

Yo no soy mala gente, pero probablemente

Tu papá y tu mamá piensen diferente

Silbando y aplaudiendo

Solo fue un accidente

No sabía que tus padres estaban presente’

Que tomo mucho, que fumo mucho

Ya me lo han dicho, y con eso lucho

Que tomo mucho, que fumo mucho

Ya me lo han dicho, y no los escucho

No quiero conocer a tu papá

Porque sé que si me ve, me va a mata-a-ar

¿Cómo decirle que estoy loco por ti?

¿Cómo decirle que estás loca por mí?

Y qué diría tu mamá

Si supiera donde te voy a besa-a-ar

¿Cómo decirle que estoy loco por ti?

¿Cómo decirle que estás loca por mí?

No le cuentes a tus papás

Que en mi casa te quieres quedar (No-no)

No le cuentes pa’ dónde vas

Ni que te he visto desnuda ni que lo hicimo’ una vez en su ca-

Yo no quiero conocer a tu papá

Porque sé que si me ve, me va a mata-a-ar (No, no, no)

¿Cómo decirle que estoy loco por ti? (Ay-ay-ay)

¿Cómo decirle que estás loca por mí?

Y qué diría tu mamá

Si supiera donde te voy a besa-a-ar

¿Cómo decirle que estoy loco por ti?

¿Cómo decirle que estás loca por mí?

No puedo verlos a los ojos

Porque saben todo lo que escondo

No puedo verlos a los ojos

Porque tengo los ojitos rojo’

Fuente: musica.com