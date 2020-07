Úrsula Corberó, rota de dolor en 'Un Día (One Day)' de J Balvin junto con Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy

Tras anunciarlo en las redes sociales, J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy lanzan 'Un Día (One Day)', su refrescante propuesta musical para este verano que viene acompañada de un videoclip protagonizado por Úrsula Corberó.

La actriz interpreta a una mujer rota de dolor tras una ruptura sentimental, mostrando así su rabia, angustia y malestar.. Sin embargo, poco a poco va recuperando su alegría para quererse a sí misma.

El vídeo ha sido grabado en Buenos Aires, bajo la dirección de Stillz y la producción de Bruno Breil y Chino Darín, pareja de Úrsula Corberó que es la única protagonista, ya que J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy no aparecen en ningún momento.

El estreno del videoclip ha sido todo un éxito en la red. En menos de seis horas, el vídeo en YouTube acumula más de 3 millones de visualizaciones, y el nombre de los artistas y de Úrsula Corberó han sido tendencia.

LETRA DE 'UN DÍA (ONE DAY)' DE J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY Y TAINY

Dua Lipa:

You know sometimes I think about us

Now and then

But I never want to fall again

You are deep in water

Now you are drowning us

You question my love

Like it’s not enough

but I hate that you know, you know, you know

You got me tied up

You regret it now

But it’s your mistake

What makes you think

That my mind will change

And you hate that you know, you know, you know, you know

You messed up

One day you’ll love me again

One day you’ll love me for sure

One day you’ll wake up

feeling how I’ve been feeling baby

Knock on my door

One day you’ll love me again

Hug me again till the end

One day you’ll beg me to try

One day you’ll realize I’m more than your lover

I’m more than your lover I’m your friend

J Balvin:

Acércate un poquito no más

you quiero que te quedes conmigo

deja tus amigas allá atrás

Que nos vamos en un viaje escondidos

Nos vamos pa Turk & Caicos

y ahí calmamos las ganas

Suéltate conmigo mama

Que ya no hay marcha atrás

Una noche sin ti, no es tan fácil baby

Que yo soy pa ti, y tu eres pa mi

Nunca me dejes de querer

Oh na na na

Contigo por siempre baby

No quiero dejarte esta vez

Dua Lipa:

One day you’ll love me again

One day you’ll love me for sure

One day you’ll wake up

feeling how I’ve been feeling baby

Knock on my door

One day you’ll love me again

Hug me again till the end

One day you’ll beg me to try

One day you’ll realize I’m more than your lover

I’m more than your lover I’m your friend

Bad Buny:

Ya se que estoy en tu Corazón

Quizás en el fondo

Otras babys me escriben nunca les respondo

La vida da vueltas y el mundo es redondo

Y yo voy a que te beso de nuevo en London

O si no en Marbella

Encima de la arena viendo las estrellas

Yo se que ni olas han borrado mi huella

Pero tu pichaera es lo que me atropella

Sol, playa y en la arena vamo allá

Baby no te quedes calla

Yo sé que tú quieres guayar conmigo

Otra vez me tienes en depression

Fumando en la habitación

Pero yo sé que

Dua Lipa:

One day you’ll love me again

One day you’ll love me for sure

One day you’ll wake up

feeling how I’ve been feeling baby

Knock on my door

One day you’ll love me again

Hug me again till the end

One day you’ll beg me to try

One day you’ll realize I’m more than your lover

I’m more than your lover I’m your friend

One day you’ll love me again

One day you’ll realize am more than your lover

I’m more than your lover I’m your friend