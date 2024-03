Meghan Trainor anuncia su nuevo álbum ‘Timeless’

Las mejores noticias para la comunidad Megatronz por fin se han confirmado: Meghan Trainor publicará el próximo 14 de junio Timeless, su sexto álbum de estudio. “No puedo creer que hayan pasado 10 años desde que todo esto empezó”, ha comunicado la cantante.

Una década ha pasado desde que All About That Bass provocase el terremoto que ha acompañado a Meghan Trainor durante todos estos años. “Nunca he estado más agradecida por esta vida que me han regalado mis increíbles Megatronz. Este nuevo álbum y la gira son todo para ellos y mi hermosa familia”, ha explicado con respecto a este nuevo proyecto.

Además y para descubrir el sabor de Timeless, la de Massachusetts ha publicado el single adelanto Been Like This, en el que colabora con su artista favorito de todos los tiempos, T-Pain. Un tema alegre y en el que la voz de ambos juega sobre un ritmo que transmite una gran dosis de optimismo.

Una canción muy especial tanto para Meghan Trainor como para el rapero, que ha confesado la ilusión que le despertó la colaboración desde el primer momento. “Trabajé con el marido y mánager de Meghan durante meses para sorprenderla por su cumpleaños. Es fan mía desde hace mucho tiempo y el sentimiento es mutuo. Creo que nos juntamos de una manera que es una combinación perfecta de estilos que hará que todo el mundo esté listo para que trabajemos juntos de nuevo muy pronto”.

Vuelta a los escenarios

El anuncio del nuevo álbum ha venido acompañada de otra gran noticia para los megatronz, ya que la artista ha desvelado las fechas y espacios de su nueva gira, The Timeless Tour.

Se trata de la vuelta a los conciertos multitudinarios de Megan Trainor tras su maternidad, que, como recordamos, tuvo episodios muy complicados durante los primeros días de vida del pequeño.

Además, la ganadora de un Grammy en 2016 parece que quiere emular el éxito conseguido en redes de Made You Look, canción empleada en más de seis millones de vídeos en redes sociales, con Been Like This. Un objetivo que parece asegurado ya que las redes ya se han inundado de coreografías de este último tema.

Aún quedan unos meses para la llegada de Timeless, pero con la colaboración de Meghan Trainor y T-Pain la espera se hará más amena.