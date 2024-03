Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Justin Timberlake, Bon Jovi, Becky G y muchos más

Los estrenos musicales llegan a Europa FM de la mano de Xavi Alfaro. Este viernes presenta una selección de novedades musicales cargada de temas en inglés.

Justin Timberlake presenta su nuevo disco, que incluye el tema No Angels estrenado en el programa de Jimmy Kimmel; a la vez que sigue cosechando éxitos con Strangers, Kenya Grace lanza nueva canción y Bon Jovi se prepara para la llegada de su álbum Forever con el avance del single Legendary.

Disfruta de todo esto y mucho más en nuestra lista de las novedades musicales más destacadas de la semana.

No Angels - Justin Timberlake

Justin Timberlake aterriza en la lista de novedades musicales con No Angels, una canción que estrenó esta misma semana enJimmy Kimmel Live!Incluido en Everything I Thought It Was, su sexto álbum de estudio que sale a la venta este viernes 15 de marzo, se presenta como un tema dinámico que habla en su letra de la ausencia de bailes en la pista de baile.

El nuevo trabajo de Justin viene acompañado del anuncio de su esperada gira, The Forget Tomorrow World Tour, que incluye paradas en Norteamérica y en Europa y Reino Unido.

Legendary - Bon Jovi

Bon Jovi está de vuelta. Tras deleitarnos estas Navidades con un villancico, la banda de New Jersey lanza este viernes la canción Legendary, que sirve como adelanto de su nuevo disco, Forever, que tiene como fecha de lanzamiento el 7 de junio.

Been like this - Meghan Trainor y T-Pain

Meghan Trainor y T-Pain se unen en Been like this, una canción cuya promoción empezó hace justo una semana y cuyo videoclip terminaron de grabar hace solo dos días. Es la primera vez que se unen en una colaboración.

It's not fair - Kenya Grace

Mientras sigue arrasando en TikTok con su canción Strangers, la británica Kenya Grace continúa adelante con su carrera y esta semana presenta It's not fair. La cantante apuesta por mezclar melodías pegadizas con un sonido pop con toques drum & bass y electrónicos, acompañadas de letras muy personales, compuestas y producidas por ella misma. Kenya se afianza así como una de las voces más relevantes de la llamada generación de productores de dormitorios.

Boomerang - Becky G

Tras ser una de las artistas invitadas de los Premios Oscar 2024, la cantante Becky G se une al productor Dylan Brady para lanzar Boomerang, que llega dos meses después de su fusión con BIBI en la canción Amigos.

