Meghan Trainor canta con Backstreet Boys el éxito 'I want it that way'

EN EL PROGRAMA 'GREATEST HITS'

Meghan Trainor afirmó haber cumplido un sueño que tenía desde pequeña: cantar junto a los Backstreet Boys. Ha ocurrido en el programa Greatest Hits donde la boyband acudió para cantar algunos de sus muchos éxitos entre los que se encontraban I want it that way, que cantaron junto a la artista estadounidense.