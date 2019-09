Meghan Trainor versiona ‘I'll Be There for You’ con motivo del 25 Aniversario de 'Friends'

Meghan Trainor ha presentado muy emocionada su versión de ‘I'll Be There for You’, el mítico tema de The Rembrandts que hicieron para 'Friends' , probablemente la sitcom más famosa del mundo. El motivo de este lanzamiento es que se cumplen 25 años de la emisión de su primer episodio.

Ya seas un fan incondicional de los que se han visto veces todas las temporadas e incluso se saben diálogos de memoria, como si la has "pillado" por la tele durante todos estos años; estamos seguros de que conoces de sobras la serie 'Friends'.

Y con la serie su tema principal, ‘I'll Be There for You’, que creó el grupo The Rembrandts para la ocasión. Como ocurre con este tipo de canciones, son cientos los músicos que han hecho su propia versión, pero ninguno el honor que ha tenido Meghan Trainor de versionar oficialmente el tema para su 25 Aniversario.

"He visto cada uno de los episodios un montón de veces. No me puedo creer que ellos hayan pensado en mi para hacer esta versión. Es un sueño hecho realidad", explicaba Meghan Trainor durante una entrevista con Rolling Stone. Además, explicó que juntó a su familia para que cantasen de fondo e hiciesen el sonido de palmas del tema.