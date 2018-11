Los mejores temazos del año se dan cita en el disco TODO ÉXITOS 2018

Un total de 23 temazos que han arrasado este año en las listas de todo el mundo, forman el disco TODO ÉXITOS 2018, un resumen con las canciones que más han sonado este el año, ¡y el regalo perfecto para estas Navidades!

Post Malone, Shawn Mendezs, Juan Magan y Mala Rodríguez, Imagine Dragons, Maroon 5, Alvaro Soler, Tiësto, Aitana, Daddy Yankee, Ariana Grande, Alesso, Ana Guerra o Lola Índigo, son solo algunos de los artistas que forman parte de este recopilatorio, que puede ser tuyo desde este viernes 16 de noviembre. ¡Corre a por él!

TRACKLIST - TODO ÉXITOS 2018

1. Post Malone – Better Now

2. Aitana – Teléfono

3. Shawn Mendes – In My Blood

4. Lola Índigo – Ya No Quiero Ná

5. Imagine Dragons – Natural

6. J Balvin – No Es Justo

7. Selena Gomez – Wolves

8. Ana Guerra, Juan Magan – Ni La Hora

9. Ariana Grande – No Tears Left To Cry

10. Morat – Cuando Nadie Ve

11. Maroon 5 – Girls Like You

12. Juan Magan, Mala Rodríguez – Usted

13. Sean Paul, David Guetta – Mad Love

14. Alvaro Soler – La Cintura (remix)

15. Alesso – Remedy

16. Lele Pons – Celoso

17. Tiësto – Jackie Chan

18. David Bisbal, Sebastian Yatra – A Partir De Hoy

19. Axwell Ingrosso – Dancing Alone

20. Ana Guerra, Aitana, Tini, Greeicy – Lo Malo (remix)

21. Jax Jones – Breathe

22. Daddy Yankee – Dura

23. Kungs – Be Right There