Los mejores vinilos de este 2024 que puedes regalar en Navidad

La Navidad es la época perfecta para regalar aquello que esa persona no se ha comprado a lo largo del año, pero que sabes que se muere por tener. La música es un ejemplo de ello, y regalar conciertos y discos es, probablemente, la mejor opción.

Por ello, queremos resaltar los álbumes más destacados de este 2024 que son ideales para regalar en estas fiestas. Por supuesto, el formato en vinilo es el más llamativo para entregar a nuestros seres queridos, y existen para todos los gustos.

Cowboy Carter, de Beyoncé

Qué mejor manera de empezar que con la reina de este siglo, según recoge Billboard. Beyoncé ha vuelto a despuntar este 2024 con el estreno de su octavo álbum, en el que profundiza en las raíces del género country.

Cowboy Carter es el afamado proyecto de Beyoncé que demuestra una vez la versatilidad de la artista. Se trata de su segundo proyecto como parte de la trilogía que comenzó con Renaissence en 2022. En su formato de vinilo, la estética es la protagonista, pues en cada tema del álbum hay una versión 'reimaginada' de una película wéstern, como Thelma & Louise y Cowboy de ciudad.

Moon music, de Coldplay

Music of the Spheres Vol. II Moon Music, más conocido como Moon Music, es el décimo álbum de estudio de Coldplay. El arcoíris lunar embellece indudablemente la portada del vinilo, al que acompaña el color turquesa.

De este álbum forman parte canciones como Feels Like I'm Falling in Love y We Pray, canción con colaboraciones como la de Tini, pero sobre todo destaca toda la visión ecológica que se ha tenido en cuenta al producir el formato físico.

Short n' Sweet, de Sabrina Carpenter

Short n' Sweet de Sabrina Carpenter no podría faltar en esta lista, pues pese a que se trata del sexto álbum de la artista, se trata del proyecto que la ha posicionado como una de las artistas pop del momento. Expresso, Please, please, please y Taste son los singles y éxitos de este proyecto, el cual cuenta con varias nominaciones a los Grammy.

Peregrino, de Carlos Ares

Se cuela en esta lista uno de los álbumes más escuchados por los artistas de Europa FM: Peregrino, de Carlos Ares. Se trata de un proyecto de indie pop con el que un productor musical de artistas como Marc Seguí y Paula Cendejas debuta como cantante. Después de una grabación muy prolongada por todo lo que supone lanzar un álbum por primera vez, Ares ha presentado un proyecto muy meditado que indaga en su yo más profundo.

Saviors, de Green Day

Saviors es el decimocuarto disco de Green Day. Un disco que ha hecho que nuestro país vuelva a ver a la banda de punk rock sobre el escenario. Expertos como Andrew Trendell de NME aseguran que este proyecto es el mejor álbum del grupo desde el mítico American Idiot. Y por ello y por su original diseño su vinilo es ideal para estas fiestas.

The Tortured Poets Department, de Taylor Swift

The Tortured Poets Department es el undécimo proyecto de Taylor Swift, y de nuevo la diva del pop ha batido récords de venta con él. El proyecto cuenta con un álbum doble, el segundo llamado The Anthology, y en total cuenta con 31 canciones.

Este proyecto le sirvió a la cantante para añadir una nueva era a su The Eras Tour una vez aterrizó en Europa, completando con su show la gira más exitosa del mundo. El blanco y negro predomina esta vez en la estética del proyecto, dándole un toque sofisticado a su vinilo.

Brat, de Charli XCX

Charli XCX ha saltado a un primer plano de la música con su proyecto Brat, con el cual la cantante ha conseguido grandes hitos y reconocimientos. Sus singles más destacados son 360 y Von Dutch.

Este proyecto de género club, hyperpop y dance ha obtenido una aclamación universal, y cuenta con una portada que se ha convertido en emblemática por su sencillez y color característico: verde fosforescente.

Orquídeas, de Kali Uchis

Orquídeas es el cuarto álbum de la cantante colombo-estadounidense Kali Uchis. Consiguió récords de venta desde su primera semana, y mezcla los géneros del UK garage, el synth pop y la música house. Además, el ábum cuenta con colaboraciones con artistas como Karol G y Peso Pluma.

Con este álbum se convirtió en una de las artistas con más nominaciones a los Latin Grammy. Como su nombre indica, la estética del vinilo muestra a la cantante entre orquídeas en un montaje al son del ritmo del proyecto.

Grasa, de Nathy Peluso

Nathy Peluso ha revolucionado la música urbana con su último proyecto, Grasa. Se trata de un trabajo que deja claro su estilo, en el que fusiona pop, hip hop, trap y rap. La artista plasma así su versatilidad. Y qué mejor manera de reconocerla que con tres premios Latin Grammy.

Si ya sabes que alguien va a uno de sus conciertos de la gira internacional por el álbum, no puedes no regalarle el vinilo de la argentina.

Songs of a Lost World, de The Cure

The cure ha lanzado este 2024 su decimocuarto álbum de estudio, Songs of Lost World, un proyecto de rock alternativo con el que la banda ha lanzado ocho canciones, todas compuestas por Robert Smith. El grupo británico consigue mantener su esencia. No dudes en regalar el álbum en formato vinilo.