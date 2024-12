Los grandes conciertos que vienen en 2025: artistas, fechas, giras y ciudades

2024 ha sido un gran año en lo que a música en directo se refiere. Además de los récords de Taylor Swift y Karol G en el Santiago Bernabéu, otros grandes artistas mundiales han hecho parada en nuestro país para hacer vibrar a sus fans con sus shows: Bruce Springsteen, Coldplay, AC/DC, Metallica, Depeche Mode o Luis Miguel entre ellos.

Pero además, artistas españoles como Aitana, Bad Gyal, Arde Bogotá y Estopa han llenado estadios y recintos con sus giras a lo largo del año, colgando el cartel de ‘entradas agotadas’ en la mayoría de los conciertos.

En 2025 no cae el listón y estrellas internacionales, como Dua Lipa, Myke Towers, Billie Eilish o Ed Sheeran, y nacionales, como Joaquín Sabina, Leiva, Carolina Durante y Shinova, son cabeza de cartel de lo que parece otro gran año de conciertos y festivales.

Las grandes citas de artistas internacionales

Dua Lipa

La estrella albano-británica aterriza en España con su gira Radical Optimism Tour: ofrecerá dos conciertos en Madrid, el 11 y el 12 de mayo, en el WiZink Center. Los shows fueron anunciados el pasado mes de septiembre y quedan muy muy pocas entradas para asistir.

Myke Towers

La superestrella puertorriqueña Myke Towers llega de nuevo a España con su Europe Tour 2025.

En total dará 11 conciertos y estos son los lugares y las fechas: Madrid, 20 de mayo; Cádiz, 22 de mayo; A Coruña , 23 de mayo; Málaga, 24 de mayo; Barcelona, 29 de mayo; Pamplona, 30 de mayo; Zaragoza, 31 de mayo; Granada, 1 de junio; Valencia, 3 de junio; Sevilla, 4 de junio; y Murcia, 6 de junio.

Duki

En 2023, 250.000 personas disfrutaron del directo del trapero argentino en España en los once conciertos que ofreció. Y como había ganas de más, Duki volverá a los escenarios de nuestro país con la gira de su nuevo disco Ameri. Sevilla, A Coruña, Barcelona y Madrid son las ciudades en las que hará parada entre el 10 y el 29 de octubre de 2025.

Ed Sheeran

Aunque en 2024 dio conciertos en Tenerife y Santiago de Compostela, desde 2019 el británico no ha pisado ni Barcelona ni Madrid. En 2025 vuelve con su gira Mathematics Tour aunque solo dará un concierto, en Madrid, el 30 de mayo, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Imagine Dragons

También el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid será testigo del LOOM World Tour de la banda de rock estadounidense el 28 de junio. El 1 de julio llevarán su show a Barcelona, al Estadi Olímpic Lluís Companys.

Billie Eilish

La joven prodigio de la música está de gira con su tercer disco Hit Me Hard and Soft y después de recorrer Canadá, Estados Unidos y Australia, llegará a Europa y ha sido Barcelona la ciudad elegida para ofrecer su primer concierto en España. Será el 14 y 15 de junio de 2025 en el Palau Sant Jordi.

Gracie Abrams

La artista estadounidense, que ha alcanzado gran popularidad como telonera de la gira de Taylor Swift y está nominada al Grammy como Mejor artista nuevo, presenta su segundo disco The Secret Of Us en España ofreciendo dos conciertos en Madrid, el 8 y 9 de febrero en el Palacio Vistalegre.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz hace escala en el mes de abril en España con su Blue Electric Light Tour 2025. Actuará en el WiZink Center de Madrid, el día 6; en el Coliseum de A Coruña, el día 10; y en el Navarra Arena de Pamplona, el día 12.

Justin Timberlake

El cantante, compositor, productor, actor y empresario lleva 20 años sin pisar los escenarios españoles pero el 30 de mayo, dentro del cartel Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025, ofrecerá un concierto en la capital andaluza como parte de su gira Tomorrow World Tour.

Las grandes citas de artistas nacionales

Joaquin Sabina

En la etapa española de su gira de despedida Hola y Adiós, el famoso cantautor dará un total de 34 conciertos en 16 ciudades: arrancará en Gran Canaria el 1 de mayo de 2025 y cerrará en Madrid el 30 de noviembre.

Leiva

En 2025 el músico madrileño, gran amigo y admirador de Sabina, saldrá de gira con su discoGigante, con 30 "citas únicas" en España: desde el 30 de mayo, en el Puerto de Santa Marí, hasta el 9 de agosto, en Palma de Mallorca

Álvaro de Luna

El chico de moda del pop español anunció su primer y, en un principio, único concierto en el WiZink Center de Madrid para el 10 de mayo de 2025. Solo unos días después, añadió dos fechas más: el 12 de abril en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 3 de mayo en la Cartuja Center de Sevilla.

Shinova

El grupo de rock vizcaíno saldrá de gira con su séptimo disco El presente que llevará hasta los escenarios de la Sala Custom de Sevilla el 11 de enero, de la Industrial Copera de La Zubia (Granada) el 6 y 7 de febrero, de la Sala Impala de Córdoba el 8 de febrero, de la Sala Santana de Bilbao el 15 de febrero, de la sala Razzmatzz 3 de Barcelona el 21 y 22 de febrero y del WiZink Center de Madrid el 27 de diciembre.

Amaia

Amaia Romero está a punto de lanzar su tercer disco de estudio, Si abro los ojos no es real, y los conciertos ya confirmados serán la oportunidad de estrenar por todo lo alto sus nuevas canciones. La protagonista de La mesías ya tiene confirmadas tres grandes citas para 2025: el 21 y 22 de febrero en Barcelona, en el Sant Jordi Club, y el 23 de febrero, en el WiZink Center de Madrid.

Coque Malla

El que fuera líder de uno de los grupos de pop más destacados de los 90, Los Ronaldos, vuelve a los escenarios tras más de un año. Aunque su gira Un piano, un pianista y yo comenzó en 2024, en 2025 tiene cerrados siete grandes conciertos: el 31 de enero en el WiZink Center de Madrid, el 8 de febrero en el Palacio de Congresos de Valencia, el 22 de febrero en la Cartuja Center de Sevilla, el 6 de marzo en el Euskalduna Auditórium de Bilbao, el 27 de marzo en el Auditori del Fòrum de Barcelona, el 12 de julio en el 101 Music Festival Costa del Sol de Málaga y el 1 de agosto en el Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera.

Carolina Durante

Entre el 16 de enero (en Valencia) y el 28 de febrero (en Madrid) la banda de rock madrileña ofrecerá 12 conciertos de su gira Elige Tu Propia Aventura, con paradas en Zaragoza, Málaga, Pamplona, Bilbao, Coruña, Gijón, Sevilla, Granada y Barcelona.

Aitana

Los conciertos que Aitana tenía programados para los días 28 y 29 de diciembre de 2024 suponían la traca final del Alpha Tour, la gira más importante que la catalana ha hecho hasta la fecha. Esos conciertos se tuvieron que suspender por problemas de insonorización, pero en septiembre se anunciaron las dos nuevas fechas: el 27 y el 28 de junio de 2025.

Lola Índigo

Además de tener nueva fecha, el 14 de junio, en el Santiago Bernabéu, tras las cancelación de la cita del 22 de marzo, los fans de Lola Índigo podrán disfrutar de su show La Bruja, La Niña y El Dragón el 21 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y el 12 de julio en el RCDE Stadium de Barcelona.

Dani Fernández

El artista de Alcázar de San Juan estrenó La Jauría, su último disco, el pasado mes de octubre y desde ese momento se entregó a una gira con la que recorrerá España. El 1 de febrero, en Valladolid, es su primera cita de 2025, pero también pasará por Zaragoza, Barcelona, A Coruña, Madrid —Wizink Center, el 8 de marzo—, Bilbao, Málaga y Valencia, y para casi todos estos conciertos ya ha colgado el sold out.

Dani Martín

Hace solo unas semanas, el excomponente de El canto del loco anunciaba las fechas de sus conciertos para 2026 dentro de la gira 25 p*t*s años. Pero antes, Dani Martín rompería todos los contadores ofreciendo diez conciertos en el Wizink Center de Madrid. Serán los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre y el 12, 13, 19 y 20 de diciembre.