Franz Ferdinand, encantados con Local de Ensayo Europa FM: "Es tan cercano y tan íntimo"

Franz Ferdinand es "una de las bandas de referencia del rock mundial desde hace más de 20 años", como ha recordado Eva Soriano nada más llegar su vocalista, Alex Kapranos, y el bajo, Bob Hardy, al estudio de Cuerpos especiales. "Somos el 40% de la banda, pero somos la mejor parte", ha explicado entre risas los músicos.

Los escoceses lanzaron el pasado 10 de enero The human fear, su sexto álbum de estudio, y están de enhorabuena tras haber entrado en el selecto club de los billonarios de reproducciones por su canción Take me out.

Unas canciones que quienes acudieron al Local de Ensayo Europa FM pudieron disfrutar de todos sus preparativos en directo. "Me encantó el show porque es tan cercano y tan íntimo... ", ha explicado el cantante, que destaca este tipo de espectáculos por crear una atmósfera diferente en comparación a los grandes eventos, donde se les ve como "rockstars".

Su último videoclip, Hooked, es un ejemplo de cuál es el ambiente que se vive en concierto multitudinario como el que llevaron a cabo en el Frontón de México DF, donde decidieron grabarlo. "Llevábamos mucho sin ir a México y queríamos capturar la primera vez que la cantábamos en directo", ha explicado. "Estamos muy contentos de capturar ese momento particular".

"Todos tenemos miedos en nuestra vida en algún momento", ha explicado Kapranos con respecto al título elegido, aunque ha indicado que recientemente ha sido "padre" y que, "aunque esos miedos siguen, se convierten en pequeños en comparación". "Al principio sientes que lo vas a romperlo, pero después de un tiempo le coges confianza y lo lanzas al cielo y al niño le encanta".

De cara a su próximo concierto en La Riviera de Madrid de esta misma tarde, indica que han preparado un directo con sus hits y canciones pertenecientes a este nuevo álbum como Audacious, en la que ya el primer riff pone en el mood adecuado a los fans. "Me gusta un buen riff, me gusta tenerlos porque te da una buena energía para el resto de la canción".

Además, Franz Ferdinand es uno de los grupos más destacados de los festivales SanSan de Benicassim (17-19 de abril) y el Sonorama de Aranda de Duero (6-10 de agosto), donde Europa FM ejerce de radio oficial y, sobre todo ante el último, están deseando comprobar como se desarrolla la batalla de pistolas de agua. "En España en agosto tiene que ser refrescante una guerra de agua", ha destacado entre risas.