Miki Núñez canta en exclusiva uno de los temas de su próximo álbum en el concierto de Europa FM

Miki Núñez presentó su álbum Amuza en el Clotilde Fest, pero también cantó 'No m'ho esperava', una de las canciones de su próximo disco.

Él mismo define esta balada, en catalán, como una canción muy sincera, que interpreta solamente con una guitarra para abrirse y expresar con naturalidad sus sentimientos.

"He hecho de la vida, un punto de partida, no lo sé hacer mejor", canta Miki Núñez en este precioso tema, lleno de emoción y con la que confiesa que "No me lo esperaba, no sé gustar a todo el mundo" pero "mirando atrás he encontrado la manera de ser quién soy".