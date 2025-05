Miley Cyrus adelanta cómo suena 'Easy Lover', canción de su disco 'Something Beautiful'

Miley Cyrus está cada vez más cerca del lanzamiento de su noveno álbum de estudio, Something Beautiful, el próximo viernes 30 de mayo. Se trata de su trabajo más experimental hasta la fecha: "Las canciones, ya sean sobre destrucción, desamor o muerte, están presentadas de una manera hermosa, porque los momentos más desagradables de nuestra vida tienen un punto de belleza", dijo para Harper's Bazaar.

Something Beautiful cuenta con un total de 13 canciones. De ellas, las cuatro primeras del tracklist son las composiciones estrenadas previamente al lanzamiento del disco: Prelude, la atmosférica Something Beautiful, la pegadiza End Of The World y la balada More To Lose.

Con dos interludios entre medias, el resto del álbum lo componen las canciones Easy Lover, Golden Burning Sun, Pretend You're Gone, Reborn, Give Me Love y dos colaboraciones: Walk Of Fame con Brittany Howard y Every Girl You've Ever Loved con Naomi Campbell.

De todas ellas, Miley Cyrus ha decidido amenizar la espera entre sus fans con los adelantos de Easy Lover, un tema que promete sonar en verano bajo un pegadizo estribillo: "No, simplemente no puedo dejarte, no, simplemente no puedo renunciar a ti". Esas son las palabras que se escuchan en el vídeo publicado por la propia artista en TikTok, donde aparece practicando la coreografía asociada a la canción.

Previamente, la artista ya había compartido otro vídeo similar pero más extenso. En él, suena otra parte de la canción: "Haces que sea difícil tocar a otra persona / Todo vale cuando estamos a escondidas / Pero no eres un amante fácil", se escucha de fondo, desvelando que Easy Lover es una composición sobre un amor apasionado.

Un extracto de la letra de 'Easy Lover'

You got the love I always needed

Turn me to horses and still wouldn't leave you

But you're not an easy lover

-

No, I just can't give, no, I just can't give you up

No, I just can't give, no, I just can't give you up

But you're not an easy, easy lover

-

Lover

You make it hard to touch another (You make it hard)

Anything goes when we're under cover (Covers)

But you're not an easy (Easy) lover (You're not an easy lover)

Easy lover

-

Fuente: Genius