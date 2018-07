Miley Cyrus rompe los registros con 'We Can’t Stop'

Miley Cyrus ha pulverizado el récord de llegar con menos tiempo a 100 milones de reproducciones en la plataforma VEVO. Sólo ha tardado 37 días en lograrlo, 2 menos que sus antecesor: el videoclip de Eminem y Rihanna Love the Way You Lie lanzado en el año 2010.

El recuento de visionados en VEVO representa el único y definitivo registro oficial de todas las plataformas digitales, incluye las visitas online, en móvil y en tabletas, con sitios asociados como AOL, Facebook, Yahoo! Music y YouTube. Los vídeos certificados por VEVO tienen un reconocimiento similar a los oros y platinos validados por RIAA para el audio.

Miley estrenó en VEVO el vídeo de We Can’t Stop el pasado 19 de junio y alcanzó 10,7 millones de visitas 24 horas después. El vídeo ha sido dirigido por Diane Martel y rodado en Los Angeles. La canción está compuesta por Miley Cyrus, Mike Will y Rock City y producida por Mike Will, y está a la venta en todas las plataformas digitales.