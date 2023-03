Miley Cyrus vuelve a casa con la backyard session de 'Endless Summer Vacation' en Disney +

Se cierra el círculo para Miley Cyrus y Disney.

Como cantó la artista en Hannah Montana: La película, "you´ll always find your way back home" en español, "siempre encontrarás la manera de volver a casa", y lo va a hacer próximamente de la mano de su nuevo álbum.

La cantante regresará al lugar donde creció y alcanzó al fama con el papel de Hannah Montana con las backyard sessions de su nuevo disco Summer Endless Vacation el próximo 10 de marzo en la plataforma Disney +.

El estreno de este especial musical, del que Miley es productora ejecutiva, se estrenará el mismo día del lanzamiento del álbum. La cantante interpretará siete de los 13 temas que componen este nuevo disco, además de alguno de sus clásicos.

Este episodio también contará con una entrevista personal y sobre el proceso creativo del álbum , y todo tendrá lugar en la casa en la que se rodó el aclamado videoclip de Flowers.

Sus anteriores backyard sessions

No es la primera vez que Miley hace estas sesiones.

Las backyard sesisons son una serie de vídeos musicales que Cyrus llega grabado y publicado a través de su canal de YouTube a lo largo de toda su carrera, generalmente de versiones en acústico.

La primera fue en verano de 2012, donde compartió covers de temas como Lilac Wine o Jolene (tema de su tía Dolly Parton), acompañada de su banda.

En el 2015 volvió de la mano de su fundación HAPPY HIPPIE junto a Ariana Grande con uno de los clásicos de la música, Don't Dream It's Over.

No fue hasta 2021 (6 años después) cuando Miley volvió a las backyard sessions junto a The Social Distancers con temas como Communication y Just Breathe en versión acústica.

Dos años después, en 2023, Miley regresará con un especial para Disney + de su nuevo disco, siendo la primera ve que publica estas sesiones musicales en una plataforma de streaming en lugar de en YouTube.