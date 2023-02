Miley Cyrus publica el tracklist de su próximo disco 'Endless summer vacation'

Vuelve Miley Cyrus a lo grande. El próximo 10 de marzo, la artista lanza Endless summer vacation, su próximo disco, y ya eran muchos los fans que le preguntaban el título de los temas que formaban parte de este álbum. No ha querido hacerlos esperar más y ha compartido el tracklist así como los artistas con los que colabora.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Flowers ha subido un pequeño video en el que ha recordado la fecha de estreno y ha detallado todos los títulos del disco.

Tracklist completa de 'Endless summer vacation'

El álbum de Miley Cyrus está compuesto por 12 canciones, de las que dos son colaboraciones con otras artistas.

Flowers

Jaded

Rose colored lenses

Thousand miles (ft. Brandi Carlie)

(ft. Brandi Carlie) You

Handstand

River

Violet Chemistry

Muddy feet (ft. SIA)

(ft. SIA) Wildcard

Island

Wonder woman

'Flowers', la canción que se conoce ya de Miley Cyrus

La música y las imágenes de este nuevo álbum, Endless Summer Vacation, son un reflejo de la fuerza que ha encontrado al centrarse en su bienestar físico y mental. Grabado en Los Ángeles y producido con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It y Tyler Johnson, Miley describe el álbum como su carta de amor a Los Angeles.

En 2013 el actor había comentado que su canción favorita era When I Was Your Man, de Bruno Mars, un tema al que Miley ha respondido en su nuevo single, que además es el buque insignia de su nuevo álbum, bautizado como Endless Summer Vacation, cuyo estreno llega el próximo 10 de marzo.

En Flowers, la artista hace referencias a la letra de When I Was your Man de Bruno Mars (2012) pero desde una perspectiva de superación y amor propio. Si Bruno Mars desea que otro hombre "compre flores" a la chica de la que está enamorado, Miley contesta que no hace falta. Que ya se compra ella misma sus propios ramos.

No solo la letra de Flowers casa a la perfección con la de Bruno Mars, existen otro tipo de referencias que evidencian que la canción es un dardo musical a su expareja. Una vez más, la música sirve para cicatrizar heridas y hacer borrón y cuenta nueva.