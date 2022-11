El millonario precio que se ha pagado por el manuscrito original con la letra de 'Wonderwall', la canción de Oasis

Hay singles que cuando empiezan a sonar, todo el mundo se arranca a cantarlos porque son extremadamente populares y la letra es muy conocida, como le ocurre al tema Wonderwall, de la banda Oasis.

Casi 30 años después de su lanzamiento, Noel Gallagher, compositor de la banda y guitarrista, tomó la decisión de poner a la venta en una subasta el manuscrito original con la letra escrita a mano de esta canción, un objeto bastante valioso para los fans y coleccionistas de arte.

Según la web de subastas, este texto fue escrito a mediados de los años 90 y ahora mismo lo tenía guardado uno de los miembros del grupo. En su momento, el producto salió a la venta por un precio de entre 4000 y 6000 libras, sin embargo, al ser un lote tan exclusivo, el ganador de esta subasta ha llegado a pagar muchísimo más.

Concretamente, la subasta ha cerrado con un precio de 46.875 libras, un poco más de 50.000 euros. Esta cifra es 10 veces mayor a su precio original.

Noel Gallagher también vendió una guitarra de 1962

No fue el único producto que Noel Gallagher sacó a la venta. El compositor subastó una guitarra Epiphone Casino de 1962 y un usuario la compró por 56.250 libras.

Este instrumento fue utilizado para grabar temas como Be here now o Standing on the shoulder of giants.