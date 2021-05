"Habrá alguien que lo rechace porque su gato tiene tos": Noel Gallagher y los motivos por los que no quiere un regreso de Oasis

Cuando todos los fans de Oasis pensaban que nunca volverían a ver a los hermanos Noel Gallagher y Liam Gallagher unidos en un mismo proyecto llegó la esperanzadora noticia: el 25º aniversario del multitudinario concierto de Knebworth reuniría a los hermanos como productores para un documental sobre el mítico evento. Sin embargo, unas declaraciones del hermano mayor se han llevado por tierra cualquier esperanza del regreso de la banda más allá del proyecto audiovisual.

Los rumores apuntaban a que en el mes de agosto, la banda sacaría un documental producido por los dos hermanos para conmemorar el famoso concierto, que marcó un hito en la historia de la música. Más de 250.000 personas se reunieron para ver a los Gallagher el Parque Knebworth de Inglaterra consiguiendo que un 4% de la población del país pidiera entradas para el evento.

Las imágenes de aquella cita siguen siendo espectaculares 25 años después.

Finalmente se ha sabido que el documental será una realidad. La propia cuenta de Oasis en Twitter anunciaba que sería lanzado este mismo año en conmemoración por el 25 aniversario y en él saldrían imágenes inéditas de aquel famoso día.

Los hermanos Gallagher lo han producido junto con el director Jake Scott a través de la subdivisión que crearon hace años llamada Kosmic Kyte con Companies House. Sin embargo lo han hecho desde la distancia.

El NO rotundo de Noel Gallagher

La rivalidad y la tensa relación que mantienen Noel y Liam Gallagher, desde antes de incluso de su separación en 2009, vuelve a hacer de barrera y la posible reconciliación sigue siendo complicada. Por no decir imposible.

Noel Gallagher lo ha vuelto a confirmar en una reciente entrevista. "El legado de la banda es inamovible", ha dicho en el The Project TV show de Australia. "La gente me hace esta pregunta a diario y solo puedo decirte que no tengo ganas. Cuando estás en una banda, es un compromiso absoluto, así que no creo que me surja la idea y luego llevarla a cabo con cuatro personas, y que a las seis semanas, alguien la rechace porque su gato tiene tos, así que prefiero seguir a mi ritmo", ha continuado. "Me temo que Oasis ha terminado".

La indirecta de Noel a su hermano Liam

Noel Gallagher no se ha cortado en su entrevista, en la que también ha tenido palabras para su hermano Liam.

"No tengo mucho que decir al respecto. Ni siquiera soy yo quien quiere empezar la conversación. Son otras personas las fascinadas y es algo que nunca ha dejado de sorprenderme", ha dicho cuando le han preguntado por la relación con el otro integrante de la banda.

El nuevo proyecto de Noel Gallagher

También, el músico ha aprovechado el programa y la ocasión para hablar de su nuevo proyecto profesional.

Noel Gallagher prepara un recopilatorio de los grandes éxitos de su banda High Flying Births que saldrá a la venta el próximo 11 de junio y que conmemora los diez años de vida de la banda.