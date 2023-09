Måneskin le canta a su lío de muchas noches en 'Honey! Are you coming?'

Damiano David, en el videoclip de 'Honey! Are you coming?' | VEVO

Måneskinha vuelto a sorprendernos con un temazo.

La banda italiana de glam rock regresa con Honey! Are You Coming?, su primer sencillo desde el lanzamiento de Rush!, su tercer álbum de estudio publicado en enero de 2023.

El grupo de Damiano David es conocido por su rebeldía, su libertad y sus irreverentes videoclips donde todo vale, al igual que en el amor al que le cantan en esta nueva canción. La aventura, la intensidad, la pasión y no cumplir las reglas son algunas de las máximas que siguen los italianos.

Antes del lanzamiento de la nueva canción, Maneskin publicó varios adelantos y ya se pudo comprobar que, tanto por sonido como por estética, se trata de un tema fiestero, pasional y bien rockero. La versión de estudio lo confirma.

Honey! Are You Coming? se ha estrenado acompañado de un video lyric muy cañero que deja a los fans con ganas de más. ¿Para cuándo el videoclip oficial?

La letra de 'Honey! Are you coming?' de Maneskin

Meet me there where it never closes

Meet me there where it's never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

I know a place downtown, babe, if you wanna go

I'm gonna show you how this Italian amor

It's gonna love you harder than ever before

You will li-i-i-i-ike it

We're gonna get sky-high and create a new world

Where somebody might die, but nobody gets hurt

And if it sounds good for you, baby, just say the word

You will li-i-i-i-i-ike it (Ah)

It's five AM

We feel so good, it's almost frightening

It's five AM

I'm made for you, we can't deny it

Meet me there where it never closes

Meet me there where it's never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Meet me there where it never closes

Meet me there, I'll give you your roses

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Before I found this place I was feeling so blue

But then it turned me out, let it do it to you

It's not a one-night stand if it turns into two

Oh, I li-i-i-i-i-ike it (Yeah)

It's five AM

We feel so good, it's almost frightening

Let's try again

I don't deserve you, you're a diamond

Meet me there where it never closes

Meet me there where it's never hopeless

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Meet me there where it never closes

Meet me there, I'll give you your roses

All is fair in love, oh-oh-oh

Honey, are you coming?

Honey, are you coming?