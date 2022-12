Måneskin versiona 'Blue Jeans' de Lana del Rey: "Gracias por hacer esta obra de arte"

La banda italiana Måneskin se encuentra en la etapa norteamericana de su gira Loud Kids. En su parada en Nueva York, donde ha ofrecido dos conciertos en el teatro Hammerstein Ballroom, Damiano David tuvo un gesto de admiración para los artistas que ha dado esta ciudad.

"Estamos en Nueva York, y esta ciudad ha sido la casa de algunos de los artistas más grandes en la historia de la música", empezó explicando Damiano al público.

"Hay una en particular a la que queremos rendir homenaje esta noche porque hizo posible que se hicieran obras maestras en la década de 2000, así que gracias, Lana", continuó para empezar a entonar las primeras notas de Blue Jeans, tema de Lana del Rey incluido en su álbum debut Born to die, publicado en 2012.

Esta no es la primera vez que Måneskin hace versiones de canciones de otros artistas a los que admira. El pasado verano se viralizó la versión más rockera de La camisa negra, de Juanes.

Pero también los hemos visto haciendo su particular cover de Womanizer de Britney Spears o Bury a friend de Billie Eilish.

Rush!, el nuevo álbum de Maneskin

El nuevo álbum de Måneskin ya está en camino. El grupo italiano ganador de Eurovisión 2021 ha anunciado los detalles de su esperado nuevo álbum Rush!, el tercero de estudio que llega un año y medio después de Teatro d'ira: Vol. I.

El disco sale verá la luz el 20 de enero de 2023 y está disponible para su reserva a partir del 3 de noviembre. Podrá conseguirse en formatos físicos que incluyen vinilo estándar, vinilo de color, picture disc, cajas especiales, CD y muchos más.

Rush! llega tras un año 2022 en el que Måneskin ha protagonizado grandes espectáculos, alabados por la crítica y los fans por igual. Imposible olvidar sus enormes actuaciones en el escenario principal de festivales como Lollapalooza, Rock in Rio, Pinkpop, Rock am Ring, Summer Sonic, y muchos más, por no hablar de su concierto ante más de 70.000 fans en el histórico Circo Massimo de Italia.