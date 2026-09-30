Monsieur Periné anuncia su separación tras casi 20 años de trayectoria

La banda colombiana Monsieur Periné ha anunciado la separación del grupo para centrarse en "un espacio individual", que se tomarán t ras la finalización de su gira internacional Instrucciones para ser feliz.

La banda colombiana Monsieur Periné anunció este martes su separación tras casi dos décadas de trayectoria, aunque sus integrantes, Catalina García y Santiago Prieto, continuarán juntos sobre los escenarios durante los próximos meses para cerrar esta etapa con los últimos conciertos de su gira Instrucciones para ser feliz.

"Llevamos mucho tiempo tratando de descifrar cómo tomar esta decisión y, sobre todo, cómo comunicarla a ustedes, que han estado ahí desde el día uno y a quienes se han ido sumando a lo largo de estos casi 20 años", señaló la agrupación en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Los músicos reconocieron que se trata de "la decisión más difícil" que han tenido que tomar y explicaron que cada uno está procesando el momento "a su tiempo" y "con su duelo".

"Vamos a separarnos", anunciaron, aunque dejaron abierta la posibilidad de reencontrarse en el futuro: "No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio, un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar".

La banda, formada en Bogotá en 2007 y liderada por García y Prieto, continuará por ahora con su gira Instrucciones para ser feliz, cuyo recorrido incluye ocho presentaciones más en Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico.

El grupo tiene previsto actuar este martes en Nueva Orleans, para continuar el 1 de octubre en Orlando y el 2 en Miami. Tras pasar por Ciudad de México y Colombia, la gira terminará con actuaciones en Caracas, el 7 de noviembre y Puerto Rico, el 29.

Durante sus casi 20 años de carrera, Monsieur Periné se convirtió en uno de los proyectos colombianos con mayor proyección internacional gracias a una propuesta que mezcla pop, jazz, swing y otros ritmos latinoamericanos.

Entre sus canciones más conocidas están Nuestra canción y Bailar contigo, mientras que el álbum Bolero Apocalíptico obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa en 2023.

La agrupación también ha llevado su música a escenarios internacionales como Carnegie Hall de Nueva York y festivales como Lollapalooza en Chile y Rock in Rio en Brasil.

En su mensaje de despedida, García y Prieto pusieron el foco en lo construido junto a su público durante estos años y agradecieron a quienes los han acompañado desde el comienzo.

"Lo más importante de esta historia ha sido todo lo que hemos logrado construir junto a ustedes. Todo lo que vivimos, lo que soñamos, lo que hicimos posible durante todos estos años", escribieron.