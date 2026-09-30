Ya está disponible el videoclip de 'Patient Zero' de Taylor Swift

Dos días después de que la cantante Taylor Swift mostrase el videoclip de Patient Zero en la entrega de los premios MTV VMAs y lo incluyese en algunas plataformas, la artista ha lanzado definitivamente el vídeo en You Tube, poniéndolo a disposición de todos sus fans.

Una producción escrita y dirigida por la propia cantante, que ha recibido, precisamente en la mencionada ceremonia, el premio a la Mejor Dirección Artística, en la que se apoya en elementos del relato gótico, el true crime y el suspense psicológico propio de un thriller para plasmar la historia de una mujer que intenta avisar a la nueva pareja de su ex sobre el daño que él puede causar.

Una metáfora del paciente cero que encarna Taylor Swift, acompañada en la interpretación por Colin Farrel y Dakota Johnson, encargada de entregar el galardón en la gala.

Tal y como explicó la propia artista en Capital FM, se trata de una canción inspirada en una conversación entre amigas, después de que una de ellas recibiese un mensaje de la nueva novia de un ex, que quería saber si había vivido situaciones parecidas con el sujeto.

Las restricciones de visionado al haber publicado el vídeo únicamente en plataformas, han hecho que muchos de sus fans hayan creado diferentes teorías en torno a Patient Zero, haciendo alusiones a sus casi seis años de relación con el actor británico Joe Alwyn, un posible embarazo y pérdida del bebé durante ese tiempo o referencias a uno de sus libros favoritos, Rebecca, de Daphne du Maurier's, que aborda la historia de un hombre que atormenta a su mujer por el recuerdo de su viuda.

Algunos de sus fans también se han preguntado cuáles serían los motivos por los que no había publicado el videoclip aún en You Tube, una cuestión estratégica, por lo que afirman, en torno a los réditos generados por las reproducciones en plataformas como Spotify o Apple Music en detrimento de las de You Tube, que han dejado de ser valoradas en los criterios de la lista Billboard Hot 100.