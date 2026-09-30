Concierto de Leiva en Madrid hoy miércoles: a qué hora empieza, cuánto dura, accesos del Movistar Arena y setlist

Después de un año de gira, Leiva despide su gira Tour Gigante este miércoles 30 de septiembre. El cantante madrileño cierra por todo lo alto con cinco conciertos —cuatro en Madrid y uno en Albacete—, y hoy celebra el último de ellos con todas las entradas agotadas.

Las citas en el Movistar Arena son especiales y no solo porque el cantante juega en casa. Hace unas semanas convocaba a todos sus seguidores para aprenderse el estribillo de una canción aún inédita y cantarla durante los shows. El objetivo es registrar sus voces y que conformen el coro del tema, que formará parte de su próximo disco. ¡Casi nada!

Después de varias oportunidades para formar parte del nuevo proyecto de Leiva, el público del concierto de este miércoles 30 de septiembre puede unirse a los coros.

Si eres de los que tienen entradas, toma nota de todo lo que tienes que saber antes de que empiece a sonar la música: a qué hora abren las puertas, cómo acceder al Movistar Arena, cuáles son las estrofas que debes aprenderte y más.

Horarios del concierto de Leiva en Madrid

Tal y como informa el Movistar Arena, este es el horario a tener en cuenta:

Apertura de puertas: 19:30 horas

Inicio de concierto: 21:00 horas

Fin aproximado: 23:00 horas

La duración del concierto es de aproximadamente dos horas.

Cómo llegar al Movistar Arena

La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay maneras de llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al Movistar Arena de Madrid

Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Leiva por una puerta u otra:

Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4

- PMR y Grada Goya Planta 4 Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible

- Grada Goya Planta 0 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6

- Grada Goya Planta 2 y 6 Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Pista General

- Pista General Puerta 70 - Pista General

- Pista General Puerta 73 - Palcos Felipe II

Los cuatro conciertos de Leiva en el Movistar Arena de Madrid

Martes, 8 de septiembre

Miércoles, 9 de septiembre

Martes, 29 de septiembre

Miércoles, 30 de septiembre

El estribillo que hay que aprenderse

¡Esto es importante para todos los que se unan a cualquiera de los conciertos de Leiva en Madrid! Aquí está el estribillo que debes aprenderte si quieres formar parte de su próximo álbum:

Todo esto, mi amor, no lo entregan las palomas de Amazon

Por suerte, aún hay cosas que decir

Me falta valor para emprender el vuelo, como un pájaro

Y, simplemente, dejarnos ir

En la página web del cantante tienes un audio de Leiva y la Leiband interpretando el tema, y abajo un vídeo cantándola:

El setlist del concierto de Leiva

Leiva interpreta un total de 24 canciones durante los últimos conciertos de su gira, entre las que se incluye el tema inédito: