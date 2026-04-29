El motivo tras el cambio de fecha del concierto de Bad Gyal en Sevilla

¡Cambio de planes!

Bad Gyal no estará en Sevilla el sábado 9 de mayo. La intérprete de Más cara ha tenido que posponer su show por la inviabilidad de actuar en la fecha prevista y ha anunciado nuevo concierto para el viernes 29 de mayo.

La cantante se lo ha comunicado a sus seguidores a través de sus redes sociales al compartir un comunicado explicando los motivos.

La razón tiene que ver con el tipo de recinto. Hasta ahora los conciertos de Bad Gyal han sido todos en interior y el Live Sur Stadium La Cartuja, donde se iba a celebrar el show y donde se celebrará el concierto reprogramado, es un espacio abierto.

"Tras analizar todas las opciones posibles tanto desde el punto de vista técnico como de implantación del escenario, nuestro equipo de producción ha determinado la inviabilidad de realizar el show en la fecha originalmente programada, ya que las dimensiones de la escenografía actual, las especificaciones técnicas de la puesta en escena y especialmente los requerimientos de carga del montaje, superan las capacidades estructurales y técnicas del escenario disponible en el recinto para esa fecha", apunta.

"La seguridad y la excelencia en la experiencia del espectador son innegociables"

Y continúa: "Para la artista y todo el equipo humano detrás de esta gira, la seguridad y la excelencia en la experiencia del espectador son innegociables. Tras valorar múltiples alternativas que no comprometieran la integridad artística del espectáculo ni implicaran su cancelación, la decisión más responsable ha sido reprogramar el show al 29 de mayo en el mismo recinto, en línea con nuestro compromiso con el público, especialmente teniendo en cuenta que las entradas llevan semanas agotadas".

De esta manera, el concierto se celebrará "una vez finalizada la gira de pabellones" y eso les permitirá "adaptar la producción al formato outdoor/festivales que se estrenará para esta ocasión". "Este ajuste garantiza que el montaje sea plenamente compatible con el recinto, permitiendo desplegar toda la potencia visual y técnica que el público de Bad Gyal espera y merece", termina.

¿Qué pasa con las entradas?

La duda llega ahora para los fans con entradas que querrán saber qué opciones tienen. Como siempre, hay dos opciones: utilizarlas para ir al nuevo concierto o pedir el reembolso.

"Todas las entradas adquiridas para el 9 de mayo serán automáticamente válidas para la nueva fecha del 29 de mayo, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional", dice el comunicado.

Quienes quieran un reembolso porque el cambio de fecha no se ajusta a su calendario "podrán solicitar el reembolso íntegro a través de la app de DICE o de este link desde el martes 28 de febrero y hasta el 10 de mayo".

Y el texto se cierra con un mensaje de disculpas: "Tanto la artista como su equipo, lamentamos sinceramente las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión y el apoyo del público ante una decisión que, aunque difícil, se ha tomado para asegurar que el show sea el mejor posible. Nos vemos el 29 de mayo para vivir la mejor experiencia del Más Cara Tour en directo".