Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Adriana Torrebejano, Manel Loureiro, Sergio Pazos y Norma Ruiz

Durante los próximos tres programas, dos actrices, un escritor y un actor acompañarán a Roberto Leal y los concursantes en su camino hacia El Rosco.

Pasapalabra vuelve a abrir sus puertas a cuatro artistas invitados que amenizarán las tardes de Antena 3. En esta ocasión, serán Adriana Torrebejano, Manel Loureiro, Sergio Pazos y Norma Ruiz quienes se encarguen de acompañar a los concursantes del Equipo Naranja y el Equipo Azul en su camino hacia El Rosco.

Adriana Torrebejano

Adriana Torrebejano en un photocall | Gtres

Adriana Torrebejano (34 años) es una actriz española conocida por sus papeles en series como Ciega a citas, Tierra de lobos, Hospital Central, El secreto de Puente Viejo, Cuerpo de élite o Amar es para siempre; y en películas como La sombra de la leyy Coartadas.

Además, ha trabajado como colaboradora en Las que faltaban y en obras de teatro como Tres chicas y un problema.

Manel Loureiro

Manel Loureiro en un evento del Día del Libro | Gtres

Escritor, presentador, colaborador y abogado... Manel Loureiro (50 años) ha tenido una carrera muy polifacética. Es autor de libros como la trilogíaApocalipsis Z y El último pasajero y coautor de Juego de Tronos: Un libro afilado como el acero valyrio.

Su novela Cuando la tormenta pase recibió el premio de novela Fernando Lara en 2024. Además, ha colaborado en varios progagramas de radio y televisión.

Como dato curioso, es uno de los pocos autores contemporáneos en castellano que ha logrado superar la barrera de los 200.000 ejemplares vendidos en Estados Unidos, junto a Juan Gómez-Jurado, Javier Sierra o Carlos Ruiz Zafón.

Sergio Pazos

Sergio Pazos en la premier de 'Sueños de Libertad' | Getty Images

Sergio Pazos (61 años) ha sido reconocido por su trabajo como actor, cómico, presentador y reportero.

En cine ha actuado en películas como La ley de la frontera y El lápiz del carpintero y en televisión ha trabajado en Cuéntame cómo pasó y Amar es para siempre.

También ha sido reportero de Caiga quien caiga.

Norma Ruiz

Norma Ruiz en la Festival de Cine de Málaga | Gtres

Por último, Norma Ruiz (43 años) es una actriz que ha participado en películas como La boda, la saga de La herencia de Valdemar y The Tester y en series como Cuéntame cómo pasó, Aquí no hay quien viva o Amar es para siempre.

Además, ha hecho obras de teatro como El poder de la sangre y La Gaviota y fue nominada en 2007 a Mejor actriz revelación por Yo soy Bea en los Premios de la Unión de Actores.