Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Adriana Torrebejano, Manel Loureiro, Sergio Pazos y Norma Ruiz
Durante los próximos tres programas, dos actrices, un escritor y un actor acompañarán a Roberto Leal y los concursantes en su camino hacia El Rosco.
Pasapalabra vuelve a abrir sus puertas a cuatro artistas invitados que amenizarán las tardes de Antena 3. En esta ocasión, serán Adriana Torrebejano, Manel Loureiro, Sergio Pazos y Norma Ruiz quienes se encarguen de acompañar a los concursantes del Equipo Naranja y el Equipo Azul en su camino hacia El Rosco.
Adriana Torrebejano
Adriana Torrebejano (34 años) es una actriz española conocida por sus papeles en series como Ciega a citas, Tierra de lobos, Hospital Central, El secreto de Puente Viejo, Cuerpo de élite o Amar es para siempre; y en películas como La sombra de la leyy Coartadas.
Además, ha trabajado como colaboradora en Las que faltaban y en obras de teatro como Tres chicas y un problema.
Manel Loureiro
Escritor, presentador, colaborador y abogado... Manel Loureiro (50 años) ha tenido una carrera muy polifacética. Es autor de libros como la trilogíaApocalipsis Z y El último pasajero y coautor de Juego de Tronos: Un libro afilado como el acero valyrio.
Su novela Cuando la tormenta pase recibió el premio de novela Fernando Lara en 2024. Además, ha colaborado en varios progagramas de radio y televisión.
Como dato curioso, es uno de los pocos autores contemporáneos en castellano que ha logrado superar la barrera de los 200.000 ejemplares vendidos en Estados Unidos, junto a Juan Gómez-Jurado, Javier Sierra o Carlos Ruiz Zafón.
Sergio Pazos
Sergio Pazos (61 años) ha sido reconocido por su trabajo como actor, cómico, presentador y reportero.
En cine ha actuado en películas como La ley de la frontera y El lápiz del carpintero y en televisión ha trabajado en Cuéntame cómo pasó y Amar es para siempre.
También ha sido reportero de Caiga quien caiga.
Norma Ruiz
Por último, Norma Ruiz (43 años) es una actriz que ha participado en películas como La boda, la saga de La herencia de Valdemar y The Tester y en series como Cuéntame cómo pasó, Aquí no hay quien viva o Amar es para siempre.
Además, ha hecho obras de teatro como El poder de la sangre y La Gaviota y fue nominada en 2007 a Mejor actriz revelación por Yo soy Bea en los Premios de la Unión de Actores.