Bad Gyal se confiesa a Rosalía sobre un hombre "arrogante" que criticó sus pechos

Ya es costumbre que Rosalía invite a una persona famosa a cada concierto de su gira actual. Lo hace antes de cantar La Perla en un confesionario propio, al que este viernes 17 de abril se ha enfrentado la mismísima Bad Gyal tras Yolanda Ramos y Guitarricadelafuente.

Desde el tercer concierto del LUX TOUR en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la artista invitada ha contado su historia con un hombre "arrogante". "Nos estábamos viendo y, desde el principio, yo ya sentía que la energía no era la misma. No me interesaba mucho su personalidad. No me aportaba mucho a nivel intelectual. No me movía nada por dentro, pero cumplía en otras cosas", ha empezado diciendo.

Bad Gyal: "¿Por qué me gustan los garrulos si solo me aportan disgustos?"

"Ignoraba un poco que no me parecía una persona interesante porque me valía para quitarme el estrés, las tensiones y estas cositas", ha añadido. Sin embargo, todo empezó a torcerse... "Íbamos a cenar y trataba mal a los camareros. Era arrogante. Era el típico tío de familia de bien. ¿Por qué me gustan los garrulos si solo me aportan disgustos? Era como de familia de bien, el típico guapo que, como es guapo, no ha tenido que esforzarse nunca por nada", ha dicho Bad Gyal.

"Cada vez lo aguantaba menos. Un día, en uno de los tiempos muertos...", ha seguido diciendo. Rosalía ha interrumpido su explicación para preguntarle qué quería decir con "tiempos muertos", a lo que Bad Gyal ha dicho: "Cuando la faena ya está hecha. Con alguien que realmente te gusta no son tiempos muertos, son momentos bonitos. Pero con él eran tiempos muertos", ha explicado.

Rosalía: "¿Y él no pensó en trabajarse el cerebro?"

En ese momento, el hombre le preguntó que si no había pensado en ponerse tetas... Algo que escandalizó a Bad Gyal. "Y yo le dije: 'Y tú, ¿no has pensado en que no se opina de cuerpos ajenos, cariño?'. Me quedé flipando. Encima, después de la intimidad, ¿es la primera pregunta que se le ocurre? ¡Es una pregunta prohibida!", ha dicho la catalana. "¿Y él no pensó en trabajarse el cerebro?", ha bromeado Rosalía.

Rosalía | Europa FM

Al final, Bad Gyal ha dado un consejo: "No ignores las primeras red flags. Si un tío habla mal de los camareros, es arrogante, se cree el centro del mundo... ¡Prepárate! Porque se viene una gorda". Y añade: "Y menos mal que nunca me había gustado mucho. Llega a ser un chico que me guste de verdad y me destroza, me deja la moral por los suelos".

Así, Rosalía ha querido dedicarle La Perla "a todos los hombres maleducados, inservibles" que dan opiniones que nadie les ha pedido.